Vaya noche la de Nadia Ferreira. La modelo paraguaya no solo deslumbró con su look en Premio Lo Nuestro 2025, sino que también se lució como presentadora del pre-show ‘Noche de Estrellas’. Y como si eso no fuera suficiente, protagonizó junto a Marc Anthony un momento que hizo sonreír a todos.

“Encantada de trabajar con un equipo tan increíble, a quienes admiro muchísimo”, escribió en su Instagram, donde ya casi llega a los 3.5 millones de seguidores.

Como presentadora del evento previo al show principal, Nadia Ferreira vivió uno de los momentos más divertidos y románticos de la noche junto a Marc Anthony.

Nadia Ferreira en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2025. | Crédito: Giorgio Viera / AFP

Durante la transmisión en vivo, Nadia tuvo que entrevistar a su propia pareja, y desde el primer segundo la química entre ellos fue evidente.

Nada más empezar, Marc Anthony la abrazó con cariño, a lo que ella, entre risas, le respondió: “Oye, compórtate que estoy trabajando”.

Entre risas, Nadia siguió con la broma: “Me encanta este artista, pero me dijeron que su esposa es muy brava, no sé si me alejo un poquito”, provocando carcajadas en Marc y en todos los presentes.

Nadia Ferreira y Marc Anthony en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2025. | Crédito: Captura YouTube Univision

Pero el momento más divertido llegó cuando el cantante reaccionó sorprendido porque su esposa lo llamó “Marc” en lugar de su apodo habitual. “¿Me llamaste Marc en vez de ‘papi’? La primera vez que me llamas Marc”, dijo entre risas, dejando claro lo inusual de la situación.

Entre risas, Nadia le respondió: “Estoy trabajando, compórtate”, intentando mantener la seriedad en plena transmisión. Pero, como era de esperarse, la entrevista terminó de la manera más dulce: con un romántico beso que hizo suspirar a todos.