Jimmy Kimmel aprovechó la temporada navideña para enviar un mensaje político con fuertes críticas a Donald Trump. El presentador fue elegido por la cadena británica Channel 4 como la voz del “Mensaje Alternativo de Navidad 2025”, un espacio que cada año invita a figuras internacionales. Desde allí, Kimmel advirtió a la audiencia del Reino Unido sobre lo que considera un avance del autoritarismo en Estados Unidos.

Durante su intervención, se refirió a la decisión de ABC de suspender indefinidamente Jimmy Kimmel Live! en septiembre tras los comentarios que hizo sobre Charlie Kirk.

Según explicó, la situación se produjo porque Trump “querría callarme porque no lo adoro de la manera en que a él le gusta ser adorado”.

Kimmel sugirió que el entonces presidente buscaba silenciar las voces críticas.

“El gobierno estadounidense lanzó una amenaza contra mí y contra la empresa para la que trabajo, y de repente salimos del aire”, afirmó.

El conductor relató la suspensión temporal de su programa y aseguró que fue consecuencia de presiones del gobierno estadounidense. (Foto: AFP)

Pese a ello, celebró el regreso del programa el 23 de septiembre, al que describió como “un milagro navideño de septiembre” y agradeció el respaldo masivo que recibió tras la cancelación.

“Personas que nunca vieron mi programa, personas que estaban registradas diciendo que odiaban mi programa, alzaron la voz, marcharon e hicieron todo esto para apoyar el derecho a la libertad de expresión”, señaló Kimmel.

“Y como tanta gente habló, volvimos. Nuestro programa regresó más fuerte que nunca”, agregó. “Ganamos nosotros, el presidente perdió y ahora he vuelto al aire todas las noches para darle al político más poderoso del mundo una reprimenda justa y bien merecida”.

El conductor explicó que compartió esta historia como advertencia, destacando que la censura gubernamental puede ocurrir en cualquier lugar.

“Eso es lo que pensábamos, y ahora tenemos al rey Donny el Octavo pidiendo ejecuciones”, bromeó. “Esto sucede rápido”.

Kimmel alertó a la audiencia del Reino Unido sobre los riesgos de la censura y el debilitamiento de las instituciones democráticas en su país. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Asimismo, ironizó diciendo que los estadounidenses “no tienen nada contra el rey de Inglaterra, solo un problema con el tipo que cree que es nuestro rey”.

Kimmel aseguró que Estados Unidos está “literal y figuradamente derribando las estructuras de nuestra democracia”, mencionando a la prensa libre, la ciencia, la medicina y la independencia judicial.

“Somos un verdadero desastre, y sabemos que esto también los afecta a ustedes, y solo quería decir lo siento”, expresó. “Y queremos que sepan, o al menos quiero que sepan, que no todos somos como él. No todos somos así”.

Kimmel cerró su intervención pidiendo no perder la fe en Estados Unidos y agradeciendo el apoyo internacional. (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

Para cerrar, recordó que Estados Unidos y el Reino Unido no comenzaron su relación “con el mejor de los tonos”, pero destacó que comparten un vínculo especial.

Pidió no perder la fe en su país y aseguró: “Estamos pasando por una pequeña sacudida ahora, pero nos vamos a recuperar”.

Finalmente, agradeció la paciencia del público británico y concluyó con un: “Gracias por Spider-Man. Feliz Navidad y felices fiestas”.

Por qué fue cancelado Jimmy Kimmel Live!

El programa enfrentó una suspensión temporal muy polémica en septiembre de 2025. La cadena ABC tomó esta medida tras unos comentarios de Kimmel sobre el asesinato del activista Charlie Kirk. Las palabras del conductor generaron fuertes críticas por parte de sectores conservadores.

La suspensión duró solo una semana debido a la presión de figuras de Hollywood que lo consideraron un ataque a la libertad de expresión. El programa volvió al aire el 23 de septiembre de 2025, aunque algunas estaciones locales se resistieron a transmitirlo durante unos días más.

Pese al escándalo, Kimmel renovó su contrato en diciembre de 2025 por un año adicional. Esto asegura que el show continuará en pantalla al menos hasta mayo de 2027.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí