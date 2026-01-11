La reciente entrega de los Globos de Oro 2026 ha dejado momentos inolvidables, tal como el discurso que brindó Timothée Chalamet tras ser galardonado como ‘Mejor Actuación de Actor Masculino en una Película de Comedia’ por su papel en ‘Marty Supreme’. Si bien celebró su logro profesional tras subir al escenario para recibir la estatuilla, también aprovechó la ocasión para brindar un emotivo discurso dedicado a sus padres y su actual pareja, Kylie Jenner. Para que conozcas los detalles completos del discurso del joven actor, te invito a leer los siguientes párrafos.

Llevarse la estatuilla no fue tarea sencilla para el actor de 30 años, quien se enfrentaba a figuras consagradas de la talla de Leonardo DiCaprio y Lee Byung-hun. Pese a la competencia, su actuación le valió para ser ganador y así expandir su legado en la industria.

Cuando mencionaron su nombre, el artista estadounidense-francés giró para besar a su novia y emprendió el camino hacia el escenario para que brinde unas palabras por su reciente galardón.

En menos de dos semanas, Timothée Chalamet ha conseguido dos premios por su papel de 'Marty' en 'Marty Supreme'. (Crédito: AP Photo/Chris Pizzello)

En un comienzo, agradeció al equipo de trabajo de la cinta ‘Marty Supreme’ por brindarle la confianza de interpretar al personaje ‘Marty’. Sin embargo, lo emotivo fue sus palabras de agradecimiento hacia sus progenitores y su pareja, Kylie.

“Mi papá me inculcó la gratitud desde pequeño. Siempre hay que estar agradecido por lo que se tiene. Me ha permitido salir de esta ceremonia con las manos vacías, con la frente en alto, agradecido simplemente por estar aquí. Mentiría si dijera que esos momentos hicieron que este sea mucho más dulce. (El premio es dedicado) Para mis padres, para mi pareja (Kylie Jenner), los quiero mucho. Muchas gracias”, expresó Timothée.

El romance entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner inició a mediados del 2023. (Crédito: Elisabetta A. Villa / Getty Images) / Elisabetta Villa

Segundo premio dedicado a Kylie Jenner

No es la primera vez que el actor expresa su gratitud hacia sus padres o su actual novia. De hecho, tras recibir el premio a ‘Mejor Actor’ en los Critics Choice Awards 2026 hace apenas unos días, Chalamet le dedicó el galardón a Kylie Jenner con un emotivo mensaje .

“Gracias a mi compañera de estos años. Te amo. No podría hacer esto sin ti”, fueron las palabras de Timothée ante la atenta y romántica mirada de una de las integrantes del clan Kardashian.

