Leonardo DiCaprio es aquel ícono de la pantalla grande que cualquier actor o actriz desearía trabajar, pues sus destacadas interpretaciones en diversas películas lo abalan. En esta oportunidad, Benicio del Toro le otorgó un sinfín de elogios tras haber compartido escenas en la próxima película ‘One Battle After Another’.
En una conversación exclusiva con la revista People, el actor puertorriqueño aprovechó para responder las distintas preguntas en relación sobre esta nueva cinta y su experiencia en trabajar con el protagonista de ‘The Wolf of Wall Street’.
Según sus propias palabras, siempre tuvo admiración por DiCaprio dese hace muchos años y anhelaba trabajar en conjunto en una futura película, un sueño que finalmente se le cumplió.
“Leo es uno de esos actores a los que llevo décadas admirando y con los que nunca tuve la oportunidad de trabajar. Así que tener esta oportunidad de trabajar con él, fue una gran experiencia y una gran oportunidad para mí. Espero que él sienta lo mismo”, declaró del Toro.
Benicio considera que no tuvo complicaciones para interpretar su personaje ‘Sensei Sergio’, ya que solo contribuía en cada escena para que Leonardo DiCaprio sea la estrella de esta próxima producción cinematográfica.
“Con Leo, simplemente dejas que él aporte el personaje, y tú simplemente... él es la historia. Es como trabajar con él y simplemente asegurarme de que mi personaje esté presente en la historia”, expresó al medio citado.
DiCaprio también estuvo ansioso por participar en esta nueva película
El actor estadounidense de 50 años también declaró a esta revista que sentía una gran emoción por ser parte del elenco de ‘One Battle After Another’ por una peculiar razón: es un gran admirador de Paul Thomas Anderson, escritor y director de esta nueva cinta.
“Los premios van y vienen, los elogios y la taquilla van y vienes, pero esas obras de arte, de las que todavía se habla, se piensa y se cuestiona, son las películas que aspiramos a hacer como actores. Paul (Thomas Anderson) es el tipo de nuestra generación que las hace”, expresó.
