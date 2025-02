Cada 11 de febrero, Jennifer Aniston cumple un año más de vida y ayer llegó a los 56 años. La fecha no fue olvidada por Courteney Cox, quien le acabó dedicando un emotivo mensaje por su día a través de una publicación en Instagram (su cuenta es @courteneycoxofficial). Y es que es su “amiga de por vida”.

La amistad que tienen ambas actrices es digna de aplaudir. Ambas se conocieron muy jóvenes cuando grababan la popular serie ‘Friends’. En el caso de Jennifer, ella dio vida a Rachel Green, mientras que Courteney interpretó a Monica Geller. Desde entonces, ambas han mantenido una estupenda relación.

Jennifer Aniston y Courteney Cox interpretaron a Rachel Green y a Monica Geller, respectivamente, en la serie ‘Friends’. (Foto: Gilbert Flores / Variaty via Getty Images)

Destacó las cualidades de su amiga

Es por eso que ayer Courteney subió una foto de las dos con la siguiente descripción: “Feliz cumpleaños a mi amiga de por vida. Nunca ha habido una amiga más generosa, cariñosa, hermosa, talentosa, divertida y leal”.

Courteney Cox y Jennifer Aniston se conocieron mientras grababan la serie ‘Friends’ y se volvieron inseparables. A pesar de los años, siguen manteniendo una amistad muy cercana. (Foto: Gregg DeGuire / Getty Images for SAG-AFTRA Foundation)

Después de ello, aseguró que se siente “muy afortunada” de estar creciendo con ella y, por último, le hizo una singualr pregunta: “¿Recuerdas nuestra audición para CATS?”. Según indicó People, esa interrogante tal vez haga referencia a la imagen difundida. Seguro que en aquel entonces vivieron un momento que las marcó para siempre.

Como el cariño que se tienen es inmenso, recordemos la vez en que Jennifer Aniston (@jenniferaniston) le dedicó un post a Courteney Cox por su cumpleaños número 60. El 15 de junio de 2024 la recordada Rachel Green compartió una serie de fotos con su gran amiga y difundió un mensaje muy conmovedor.

“¡Hoy celebramos a esta chica poderosa, mágica, mística, interesante, interesada y ferozmente talentosa! Mi dulce CC @courteneycoxofficial… es divertida como ninguna otra, IMPRESIONANTE por dentro y por fuera. Independiente de la manera más hermosa, se preocupa por todos incluso si no te conoce. Le aterrorizan los perros, aunque nunca supe que NO tuviera al menos dos. Ferozmente leal hasta el final. Redecorará una habitación como nadie. Detectará una mancha en una ventana a una milla (literalmente) de distancia. ¡¡¡No le importa lo que piensen los demás!!! No puedo imaginar un mundo sin ella. Es uno de mis grandes honores llamarla una de mis mejores amigas de por vida… Feliz, feliz cumpleaños CC. ¡Te amo!”, escribió la actriz aquella vez.