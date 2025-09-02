‘Titanic’ es una de las mejores películas de todos los tiempos, ya que ganó nada más y nada menos que 11 premios Oscar. Algo curioso de esa cinta es que Ethan Hawke tuvo la posibilidad de interpretar a ‘Jack Dawson’, pero eventualmente Leonardo DiCaprio ‘dio vida’ a ese personaje. El tema aquí es que el primer actor en mención no está triste de haber perdido el papel principal del film. En vez de eso, se alegra de no haber asumido tal responsabilidad.

En una entrevista con la revista GQ, el artista en cuestión dejó en claro que el no haber formado parte del elenco de la película de 1997, que fue dirigida por James Cameron, no le genera ningún sentimiento negativo, sino todo lo contrario.

“No creo que hubiera manejado ese éxito tan bien como Leo”

Lo último señalado responde al hecho de que considera que, en ese entonces, no hubiera podido lidiar con el ‘boom’ que generó la cinta. “No creo que hubiera manejado ese éxito tan bien como Leo”, manifestó Ethan Hawke al citado medio, demostrando que está conforme con que hayan elegido a su colega para el papel. “Él era un maldito Beatle”, subrayó.

Ethan Hawke es un actor, director de cine, escritor y guionista estadounidense. (Foto: Vivien Killilea / Getty Images) / Vivien Killilea

Tengamos en cuenta que, antes de tener la posibilidad de estar en ‘Titanic’, Ethan Hawke, de acuerdo a People, protagonizó películas muy buenas, como ‘Dead Poets Society’, ‘Reality Bites’ y ‘Before Sunrise’, por lo que sin duda fue un gran candidato para asumir la responsabilidad de interpretar a ‘Jack Dawson’.

También es necesario señalar que, a raíz de que Leonardo DiCaprio protagonizó ‘Titanic’ junto con Kate Winslet (‘Rose DeWitt Bukater’), este ganó mucha fama. La cinta catapultó su carrera a nuevas alturas, al punto de convertirse en un actor de talla mundial.

Leonardo DiCaprio es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: Andreas Rentz / Getty Images) / Andreas Rentz

Si te quedaste con las ganas de saber qué premios Oscar ganó ‘Titanic’, a continuación te daré a conocer las distinciones que recibió por parte de la Academia. Toma nota, ya que estamos hablando de una película sumamente buena.

Categorías en donde ‘Titanic’ ganó un Oscar

‘Mejor Película’

‘Mejor Director’ (James Cameron)

‘Mejor Dirección de Arte’

‘Mejor Cinematografía’

‘Mejor Edición’

‘Mejor Música Original’ (James Horner)

‘Mejor Canción Original’ (por ‘My Heart Will Go On’, de Celine Dion, James Horner y Will Jennings)

‘Mejor Diseño de Vestuario’

‘Mejor Sonido’

‘Mejor Efectos Visuales’

‘Mejor Edición de Sonido’

