Christian Nodal no deja de ser noticia por sus declaraciones. Así como llamó la atención por su respuesta sobre si es o no mujeriego, el cantante mexicano dio de qué hablar al revelar la reacción que tuvo Pepe Aguilar al enterarse de su romance con Ángela Aguilar, quien es su actual esposa. Para que sepas qué dijo exactamente sobre su suegro, no te vayas de esta nota.

Con el fin de darte la información completa te comento que el nacido y criado en Sonora fue entrevistado por la periodista Adela Micha para La Saga. En esa conversación con la mujer de prensa, el artista dio a conocer la situación que le tocó afrontar con el padre de su pareja.

“Híjole, eso fue difícil. El diablo. Sí fue muy difícil. Hubo muchos choques al principio. Es que tienes que pensar que ahí no es Pepe Aguilar, es el papá de mi esposa. Está hablando como papá… Estaba muy preocupado, tenía mucho miedo. Creo que para él también fue nueva toda esta situación”, aseguró Christian Nodal.

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar en la 25° entrega anual del Latin GRAMMY en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida. (Foto: Rodrigo Varela / Getty Images for The Latin Recording Academy) / Rodrigo Varela

“Él estaba muy asustado”

Más adelante, el cantante expresó su sentir de cómo fue pasar de tener una relación únicamente profesional con Pepe Aguilar a ser la pareja de la hija de este gran artista. “Siempre hubo mucho respeto entre nosotros y nos miramos como compañeros. Entonces, ese switch en donde ya no nada más fuimos compañeros fue complicado. Él estaba muy asustado y no fue fácil… los acercamientos con él. Mis respetos como papá y mis respetos como suegro también. Mi suegra ayudó, fue parte clave, ayudó a suavizar”, recalcó.

Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación sentimental el 10 de junio de 2024. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Latin Recording Academy) / Dimitrios Kambouris

Según Christian Nodal, él creía que la relación “no iba a durar”

Para Christian Nodal, el temor de su ahora suegro radicaba en que pensaba que la relación con Ángela Aguilar no iba a funcionar. “Tenía miedo. (Pepe) pensaba que esto no iba a durar. Nadie tenía fe… Le dije: ‘Yo quiero estar con tu hija, quiero algo serio con tu hija’. A mí me tocó hablar la primera vez en donde no éramos ni novios todavía, apenas estábamos pidiendo el permiso… Sentí que era lo más correcto. Además, yo quería que (Ángela) viajara conmigo a Monterrey. Queríamos estar todo el tiempo juntos. Entonces, no me la iba a llevar de su casa sin algo serio, sin algo formal. No es lo que se acostumbra en esa familia”, sostuvo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar ya tienen más de un año de casados

Afortunadamente, pese a las críticas que tanto Christian Nodal y Ángela Aguilar han recibido por su relación sentimental, ellos se mantienen más unidos que nunca. Precisamente, el pasado 24 de julio, ambos cumplieron un año de casados. Por si no lo sabías, en 2024 los dos contrajeron matrimonio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, México.

