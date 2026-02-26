Agentes del FBI pasaron varias horas el miércoles en la vivienda de Nancy Guthrie, ubicada en Tucson, Arizona. Según fuentes citadas por el New York Post, se trató de una nueva y última revisión en busca de pruebas antes de decidir si la familia puede volver a ocupar la casa. Este movimiento sugiere que la investigación por la desaparición de la mujer de 84 años atraviesa un punto muerto, pues ya han pasado 25 días desde que fue vista por última vez. Hasta ahora, las autoridades no han podido identificar sospechosos en un caso que sigue generando más preguntas que respuestas.

Según el medio citado, los agentes federales llegaron a la propiedad la mañana del miércoles y permanecieron allí por más de dos horas. De acuerdo con las fuentes, el objetivo habría sido localizar cualquier indicio que pudiera haberse pasado por alto antes de reabrir el inmueble a los Guthrie.

Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa Today Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida el 1 de febrero, luego de no asistir a la iglesia como solía hacerlo.

La nueva inspección sugiere que la investigación atraviesa un punto de estancamiento tras 25 días sin avances decisivos. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Imágenes de la cámara del timbre de su casa captaron a un hombre encapuchado, o incluso a dos distintos según algunas teorías, merodeando la entrada la noche en que la policía cree que ocurrió el secuestro.

En el video, el individuo aparece con una mochila negra y, aparentemente, intenta cubrir la cámara con ramas. A la mañana siguiente, el 1 de febrero, se formalizó el reporte de desaparición.

Vecinos del sector de Catalina Hills afirmaron después haber visto a un joven sospechoso rondando la calle en las semanas previas al hecho.

El sheriff del condado, Chris Nanos, advirtió que el análisis de las pruebas obtenidas podría demorar hasta “un año”. (Foto: ABC15 Arizona / YouTube)

La semana pasada, fuentes citadas por ABC News indicaron que el caso comenzaba a pasar a un modelo de investigación de largo plazo con un equipo más reducido, luego de que las principales pistas no dieran resultados; no obstante, la Pima County Sheriff’s Department aseguró que entre 300 y 400 personas siguen asignadas a la búsqueda, el mismo nivel de recursos que al inicio.

Aunque en la vivienda se recolectó una amplia lista de pruebas, incluidos rastros de sangre, todo ese material continúa bajo análisis.

El sheriff del condado, Chris Nanos, advirtió que el proceso podría demorar hasta “un año”, especialmente en los elementos que contienen posibles restos de ADN.

Qué se sabe hasta hoy sobre la desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida desde la noche del 31 de enero de 2026 en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson. Según Univision, la investigación está siendo tratada como un posible secuestro tras hallar sangre en la entrada de su vivienda y objetos personales dentro de la casa.

People informa que las autoridades compartieron imágenes de video vigilancia que muestran a un hombre enmascarado con una mochila armada fuera de su casa la noche de su desaparición y equipos forenses encontraron muestras de ADN que no coinciden con Guthrie ni con personas cercanas a ella mientras siguen analizando otras evidencias físicas.

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida desde la noche del 31 de enero de 2026. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

A medida que el caso entra en su tercera semana, no se han realizado arrestos ni identificado oficialmente sospechosos, aunque agentes ejecutaron registros en viviendas cercanas y detuvieron temporalmente a varias personas sin presentar cargos.

Según The Guardian, las autoridades, incluyendo el Federal Bureau of Investigation y la oficina del sheriff de Pima, ofrecen una recompensa de hasta 100 000 dólares por información relevante que conduzca a alguna pista de interés o arresto.

