Tras la reciente denuncia de Cazzu de que Christian Nodal le impide viajar con Inti, la cantante argentina volvió a ser noticia, pero esta vez por un episodio inesperado que se volvió viral en redes sociales.

Todo ocurrió durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas, donde hablaba de momentos difíciles de su relación pasada con Christian Nodal.

En medio de la charla, un detalle ajeno a la entrevista terminó robándose toda la atención: un trabajador del programa, encargado de acomodar su micrófono, tenía un parecido tan sorprendente con Nodal que la reacción de Cazzu fue inevitable.

El “doble” de Nodal apareció en plena grabación del pódcast, desatando la reacción de Cazzu y miles de comentarios en redes. | Crédito: Instagram lugosi_mx

El instante que se volvió viral en TikTok

Las cámaras captaron el gesto de asombro de la cantante, y aunque duró solo unos segundos, bastó para que el clip se hiciera viral. El propio trabajador, identificado en TikTok como @lugosimx, compartió el momento con una frase divertida que desató aún más comentarios.

El video acumuló miles de reproducciones en poco tiempo, con usuarios señalando no solo el parecido físico, sino también otro detalle: en su biografía, el joven revela que también se dedica a la música, lo que aumentó todavía más las comparaciones con Nodal.

Mientras hablaba de su relación pasada, Cazzu no pudo ocultar su sorpresa al cruzarse con el “doble” de Nodal. | Crédito: Instagram spotify

Reacciones en redes sociales

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación con humor y creatividad: “Cazzu: Se están multiplicando”, “No importa dónde vaya, Chucky siempre me encontrará” y “Cazzu dándose cuenta de que la skin del Nodal es la skin típica en México”

Aunque el episodio fue breve, quedó claro que cualquier coincidencia con Christian Nodal todavía genera eco en la vida pública de Cazzu. Su gesto lo dijo todo y bastó para que el momento sea comentado como otro capítulo curioso de su historia compartida.

