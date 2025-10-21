Su llegada a Mérida no pasó desapercibida. Desde el primer instante en que Cazzu pisó tierras yucatecas, se desató una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes protagonizaron un recibimiento tan cálido como inesperado. A pocos días de su presentación en el marco de su gira “Latinaje”, la artista argentina vivió una jornada que se convirtió en una celebración de cariño y conexión con su público mexicano.

El arribo de la cantante al hotel donde se hospeda se transformó en un encuentro espontáneo con decenas de fans, que no solo esperaban verla, sino demostrarle cuánto la admiran. Cazzu, fiel a su estilo cercano, posó para fotografías, conversó con quienes se acercaron y recibió pequeños obsequios.

La artista argentina Cazzu continúa su exitosa gira “Latinaje” por México. | Crédito: GQ México y Latinoamérica / YouTube

Ese momento, captado por los presentes y compartido rápidamente en redes sociales, dejó ver la emoción genuina de la intérprete, quien más tarde reconocería que el afecto del público meridano superó todas sus expectativas.

Pero la sorpresa no terminó ahí. En un gesto que conmovió tanto a la cantante como a quienes la acompañaban, un grupo de seguidores organizó una serenata con mariachi, interpretando algunos de los temas más emblemáticos de México.

Ante la emoción del momento, Cazzu no dudó en unirse y cantar “Cielito lindo” junto a ellos, una escena que se volvió viral y dejó testimonio del fuerte lazo que ha tejido con sus fans en cada parada de su tour.

“No puedo creer cómo me recibieron en Mérida. Me explota el corazón”, escribió la artista en una historia de Instagram al compartir el video de la serenata, donde se la ve sonriendo y visiblemente emocionada.

El encuentro de Cazzu con su público yucateco dejó una huella especial antes de su concierto. | Crédito: TikTok cazzuthequeen

Este cálido recibimiento se suma a una serie de experiencias positivas que la trapera argentina ha vivido durante su paso por México. Desde sus dos fechas agotadas en el Auditorio Nacional hasta los conciertos en Guadalajara y Monterrey, Cazzu ha consolidado una relación auténtica y entusiasta con el público mexicano.

Ahora, con el concierto en el Foro GNP Seguros y la próxima presentación en Puebla, la artista cierra su gira por el país rodeada del mismo afecto y energía que la han acompañado desde el inicio.

