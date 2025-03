Selena Gomez siempre ha sido una de las estrellas más auténticas de la industria, sin miedo a ser ella misma en cualquier situación. Ya sea en entrevistas, redes sociales o eventos, la cantante y actriz se ha ganado el cariño del público por su naturalidad. Sin embargo, parece que hay un detalle en su comportamiento durante las fiestas que no solo sorprende, sino que también pone en aprietos a su prometido, Benny Blanco.

Y el motivo de la vergüenza es más simple de lo que imaginas: Selena Gomez siempre llega puntual a las fiestas. Mientras que en el mundo del espectáculo es común aparecer “elegantemente tarde” para crear expectativa, la cantante de 32 años prefiere no seguir esa regla.

Ella misma recordó un momento “mortificante” de los inicios de su relación con Benny Blanco, cuando llegó temprano a una fiesta exclusiva y se encontró prácticamente sola en el lugar. Aunque para Selena la puntualidad es un hábito normal, su prometido parece pensar diferente, ya que este pequeño detalle lo ha puesto en más de una situación incómoda.

Selena Gomez y Benny Blanco hablaron de su historia de amor en el programa Countdown To de Spotify. | Crédito: Instagram Spotify

El hábito de Selena Gomez en las fiestas que avergüenza a Benny Blanco

Mientras hablaban sobre su relación durante su aparición en Countdown To de Spotify, previo al lanzamiento del álbum I Said I Love You First el viernes, Blanco, de 37 años, le preguntó a su prometida si recordaba la primera fiesta a la que asistieron juntos.

“No sé si fue la primera vez, pero la verdad es que fue muy gracioso. Fuimos en pareja a la fiesta de Taylor [Swift] después de una entrega de premios”, reveló Selena Gomez.

Selena Gomez reveló que su puntualidad le jugó una mala pasada en una fiesta organizada por Taylor Swift. | Crédito: AFP

Aunque estaba emocionada por asistir a la fiesta junto a su pareja, Selena Gomez confesó que se arrepintió de inmediato por haber llegado demasiado temprano. “No sé, fue tierno, pero me dio vergüenza. Parece que la gente guay no llega a tiempo a las fiestas”, reflexionó la cantante.

Blanco no perdió la oportunidad de bromear sobre lo estricta que es su compañera con la puntualidad. “Somos los primeros en llegar a cada fiesta cuando voy contigo. Apareces cuando mi madre llega a una fiesta”, bromeó.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.