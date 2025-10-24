Si eres una fiel seguidora de Shakira , es poco probable visualizarla en algún tipo de polémica, pues ha logrado mantener su vida en privado. Sin embargo, en estos últimos días, un hombre ha realizado una demanda formal contra la artista colombiana , acusándola de un supuesto fraude, pues asegura haber perdido más de $140 mil.

David Kourosh Rashidian, de 80 años, ha sido aquella persona que se encargó de realizar esta denuncia pública. Según sus palabras a Primer Impacto, alega que la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ supuestamente le pidió iniciar un romance.

“Después de dos meses, me pidió una relación y le dije que no, que solo quería hacer negocios. Haríamos un libro y 100 conciertos por todo el mundo me dijo”, fue el descargo de este hombre.

Esta es una de las pruebas presentadas por David Kourosh demostrando la relación que mantuvo con Shakira. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

El medio citado compartió una serie de capturas donde, efectivamente, se visualiza publicaciones de una cuenta de Facebook cuyo nombre es ‘Shakir Issabel personal’, compartiendo fotos de la celebridad junto al hombre. Sin embargo, no se trataría de la cuenta oficial de Shakira.

Se trataría de una suplantación de identidad

Realmente se trataría de una confusión por parte de este adulto mayor, pues un usuario de Internet se hizo pasar por la propia cantante de 48 años en redes sociales con fines de engañar a este empresario.

Para el abogado de Shakira, considera que David Kourosh fue víctima de una suplantación de identidad y solicitó al tribunal desestimar esta demanda, pues alega con total seguridad que la cantautora colombiana no realizó ninguno de los actos acusados.

A pesar de que las pruebas no son convincentes, David asegura que todo es real. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Por su parte, este hombre de avanzada edad considera que no se trata de alguna mentira, pues está totalmente convencido que la propia Shakira realizó este “fraude” en contra de su persona. “No, no lo es. Es todo real”, añadió.

Debido a que no se presentó a la audiencia virtual, la demanda ha sido archivada. Sin embargo, el juez le concedió al demandante que podría formalizar otra siempre y cuando aplique las enmiendas del caso.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí