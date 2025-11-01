Halloween volvió a brillar al estilo Belinda. La cantante mexicana celebró su esperada fiesta anual, el famoso Beliween, y una vez más demostró por qué nadie festeja esta fecha con tanto estilo, creatividad y producción. Este 2025, la intérprete llevó su amor por el Día de Brujas a otro nivel, transformándose en Greta, la icónica Gremlin de la película Gremlins 2: The New Batch, en un disfraz que dejó sin palabras a sus invitados y a miles de fans en redes sociales.

La celebración tuvo lugar la noche del 30 de octubre en el imponente Castillo del Terror, en la Ciudad de México, un escenario que encajó a la perfección con la atmósfera misteriosa y aterradora que caracteriza a esta fecha.

En Instagram, Belinda compartió su entusiasmo con una frase que resume su espíritu festivo: “Mi día favorito del año”. Y vaya que lo fue.

En Halloween, Belinda se robó todas las miradas al transformarse en la Gremlin más famosa del cine. | Crédito: Instagram belindapop

Su disfraz de Greta fue una verdadera obra de arte. La transformación tomó cerca de seis horas de trabajo profesional, entre maquillaje, prostéticos y caracterización detallada, para lograr ese look verde brillante y coqueto que distingue al personaje.

Cada detalle fue cuidado al máximo, desde los rasgos del rostro hasta la textura de la piel, logrando una fusión perfecta entre fantasía y glamour.

El vestuario también fue digno de una estrella. Belinda lució un vestido strapless de animal print con un pronunciado escote, ajustado con un corsé rojo que realzaba su figura.

La falda incluía una abertura lateral que añadía un toque de sensualidad, mientras que una boa fucsia de pelo y unas sandalias de plataforma con hebilla completaban su icónico look.

Belinda celebró Halloween con su tradicional Beliween, una noche llena de disfraces, música y celebridades. | Crédito: Instagram belindapop

Por supuesto, su Beliween 2025 no solo destacó por el disfraz, sino también por la gran cantidad de celebridades que asistieron.

Entre los invitados estuvieron Aislinn Derbez, Bárbara de Regil, Karol Sevilla, Eduardo Capetillo Gaytán, Darío Yazbek, Diego Klein, Martín Barba, Jesús Ochoa, Erik Rubín, Mía Rubín y Tarik Othón, su actual pareja.

