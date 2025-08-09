‘Wednesday’ acaparó la atención en estos días con el estreno de su segunda temporada . Se espera que Jenna Ortega , quien interpreta a ‘Merlina’, siga manteniendo esa personalidad oscura que cautivó a la audiencia adolescente. Esto demuestra su excelente rol como actriz, pero, ante ello, surge la siguiente duda: ¿habrá variado su salario en esta nueva entrega? La respuesta es afirmativa. De hecho, se han revelado las cifras.

Se tienen grandes expectativas para esta nueva entrega de Netflix, pues buscan alcanzar cifras de audiencia similares a las que obtuvo en la primera temporada. Según la propia plataforma de streaming, ‘Miércoles’ se ha consolidado como su programa en inglés más popular de todos los tiempos, al lograr 252,1 millones de vistas en solo 91 días.

Esto demuestra que la actriz de 22 años se preparó rotundamente para interpretar de la mejor forma a este personaje que expande el universo de la familia Addams. Sin lugar a duda, su dedicación le ha permitido que obtenga un mejor ingreso económico a comparación con su participación en la primera entrega.

'Wednesday' ha obtenido un gran éxito desde que se estrenó su primera temporada. (Crédito: @netflixlat / Instagram)

¿Cuánto cobró Jenna Ortega en cada episodio de la segunda temporada de ‘Wednesday’?

Según medios especializados en producciones cinematográficas, reportaron que se “aumentó el presupuesto” para esta esta segunda temporada. Si bien no se tiene cifras oficiales, el portal Bloomberg considera cada episodio costó entre US$5 y US$7 millones.

La decisión se tomó para darle mayor protagonismo a Jenna Ortega. En esta nueva entrega, la actriz no solo interpreta a ‘Merlina’, sino que también se desempeña como productora ejecutiva de la serie.

Jenna Ortega cobró US$250 mil por cada capítulo de la segunda temporada de 'Wednesday'. (Crédito: @netflix / Instagram)

Por lo tanto, Jenna habría recibido aproximadamente US$250,000 por cada episodio que grabó en esta segunda temporada. Así, al multiplicar ese monto por los 8 capítulos de esta secuela, la principal protagonista de ‘Wednesday’ ha cobrado un total de US$2 millones.

Esto es un incremento considerable a lo que percibió durante su participación en la primera temporada. Distintos medios han informado que Jenna ganó US$30,000 por episodio, lo que se considera una suma total de US$240,000 por los ocho capítulos que conformaron la primera temporada.

Jenna Ortega fue capaz de atrapar a la audiencia juvenil por su papel de 'Merlina'. (Foto: Netflix)

