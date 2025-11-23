Hace días, Cazzu y Belinda fueron captadas entablando una conversación y tomándose fotografías durante la gala GQ Men Of The Year 2025, celebrado en el antiguo Hotel Reforma de la Ciudad de México. Este encuentro generó mucha controversia, debido a que ambas artistas tuvieron un vínculo amoroso con Christian Nodal . Ante las incesantes especulaciones, la cantante argentina se pronunció al respecto.

Para la intérprete de ‘Con Otra’, el acercamiento que mantuvo con su colega fue cordial; sin embargo, no dudó en resaltarle que tuvo una influencia considerable en su generación. “Yo le dije que mi vida y la de muchas personas de mi edad está marcada por su música y que le tengo mucho respeto”, declaró al programa ‘Todo para la mujer’.

En otro punto del conversatorio, ‘La Jefa del Trap’ confesó que sintió molestia ante el morbo que se generó este encuentro, ya que distintos medios de comunicación lo vincularon netamente al actual esposo de Ángela Aguilar. Cazzu precisó que “tienen muchas cosas más en común que un hombre”.

La rapera argentina manifestó su molestia ante el morbo creado por su encuentro con Belinda. (Crédito: @cazzu / Instagram)

“Me da un poco de tristeza. Las dos hacemos música, tenemos carrera, tenemos muchas más cosas importantes nos unen que haber compartido un hombre”, añadió la rapera de 31 años.

Aunque es precipitado confirmar que se formó un vínculo amical entre ambas celebridades, la propia Cazzu afirmó que era necesario este primer acercamiento, lo cual primó el respeto por sus trayectorias musicales.

Belinda recibió el reconomiento a 'Mujer del Año' en los GQ Men of the Year 2025. (Crédito: @belindapop / Instagram)

¿Se dará una colaboración musical?

Si bien este encuentro supuso mucha controversia, también generó cierta expectativa entre la fanaticada de ambas artistas femeninas, ya que consideraron que sería posible una colaboración a corto plazo.

Ante estos rumores, Cazzu puntualizó que no se trató ese tema durante su encuentro en dicha gala, ya que las circunstancias no eran dables. Sin embargo, no lo descartó, precisando que ambas deben “conocerse un poco más”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!