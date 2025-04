Selena Gomez ha decidido hacer las cosas a su manera en uno de los días más importantes de su vida. La cantante, actriz y productora sorprendió recientemente al revelar que considera no tener el tradicional primer baile con su prometido, Benny Blanco, durante la recepción de su boda. ¿La razón?

Durante su participación en el podcast Table Manners with Jessie and Lennie Ware, lanzado el miércoles 30 de abril, la estrella de ’Only Murders in the Building’ habló abiertamente sobre cómo está planeando su boda y por qué quiere romper con algunas tradiciones.

“No creo que estemos considerando tener uno de esos [primer baile] porque son un poco… me da vergüenza”, confesó Selena con una sonrisa tímida.

A su lado, Benny Blanco, de 37 años, intervino con una explicación sencilla pero clara: “Ella es tímida”.

Benny Blanco y Selena Gomez son una pareja que ha estado junta desde 2023. | Crédito: Instagram itsbennyblanco ×

Pero eso no significa que no habrá un momento especial en la pista de baile. Selena tiene en mente un homenaje muy íntimo y significativo: bailar con su abuelo materno, quien no pudo vivir ese momento con su propia hija, la madre de Selena.

“Nunca tuvo la oportunidad de acompañar a mi mamá al altar”, explicó. “Porque, por suerte para mi mamá, decidió ir a Las Vegas y decir: ‘¡Guau!’, y sigue con mi padre desde que tenían 26 años”.

Conmovida, la cantante agregó: “Es muy lindo que hayan hecho eso, pero quería darle [a mi abuelo] la oportunidad de tener eso”.

Benny Blanco y Selena Gomez en el último episodio del podcast Table Manners. | Crédito: Table Manners ×

Aunque está evitando ciertos rituales nupciales, Selena también se está abriendo a otros que forman parte de la cultura judía de Benny. Uno de ellos es la “Hora”, mejor conocida como “el baile de la silla”, donde los novios son levantados en el aire por sus invitados mientras bailan.

Selena admitió entre risas estar un poco nerviosa: “La verdad es que se ve tan lindo y adorable, pero pensé: ‘¿Qué? ¿Tengo que depender de algo como una silla?’”

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su relación en diciembre de 2023 y anunciaron su compromiso exactamente un año después, en diciembre de 2024. “Para siempre comienza ahora”, escribió Selena junto a las fotos de su anillo de compromiso.