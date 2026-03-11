Un nuevo episodio de preocupación sacude a la cantante Rihanna luego de que se conocieran detalles del tiroteo ocurrido el domingo 8 de marzo en su residencia de Los Ángeles. El incidente, que inicialmente generó alarma en el vecindario, ahora está bajo la lupa de las autoridades tras la presentación de una denuncia penal que expone la gravedad del caso. De acuerdo con los documentos judiciales, el ataque no habría sido un hecho impulsivo ni aislado, sino un acto que, según los fiscales, fue ejecutado con intención y planificación. Afortunadamente, ninguna de las personas que se encontraban en la propiedad resultó herida, aunque el susto fue enorme para todos los presentes.

El detalle que más inquieta a los investigadores es que la acusada, identificada como Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, habría viajado hasta la vivienda con la supuesta intención de asesinar a la artista, cuyo nombre real es Robyn Fenty. Según la denuncia penal obtenida por People, el ataque fue “voluntario, deliberado y premeditado”, una afirmación que refuerza la hipótesis de que el hecho fue planeado con antelación.

Ortiz enfrenta un cargo de intento de asesinato, además de 10 cargos por agresión con un arma semiautomática y tres cargos por disparar contra una vivienda habitada o remolque. Las autoridades señalan que la gravedad de los cargos está relacionada con la cantidad de personas que se encontraban en la propiedad durante el ataque.

Durante el incidente, Rihanna se encontraba en la vivienda junto a su pareja A$AP Rocky y otros familiares. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, explicó que en el momento del tiroteo la cantante estaba acompañada por varias personas, entre ellas su pareja A$AP Rocky, sus tres hijos, su madre y miembros del personal de la casa. Estas personas forman parte de los cargos relacionados con el uso del arma semiautomática.

Además, los fiscales sostienen que la acusada también disparó hacia una vivienda vecina donde se encontraban otras dos personas, lo que elevó el número total de cargos por agresión.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal el 10 de marzo, la defensa pública presentó inicialmente una declaración de no culpable, aunque posteriormente decidió retirarla para posponer la lectura formal de cargos hasta el 25 de marzo. Ortiz fue vista en la audiencia con uniforme azul de reclusa y con el cabello trenzado. El juez ordenó que permanezca detenida con una fianza fijada en 1.8 millones de dólares.

Si es declarada culpable de todos los cargos, la acusada podría enfrentar cadena perpetua en prisión estatal.

El caso también ha llamado la atención por el perfil de la sospechosa. Registros de salud del estado de Florida indican que Ortiz cuenta con licencia como patóloga del habla desde 2024, mientras que reportes periodísticos señalan que también tendría antecedentes de arrestos previos.

La denuncia penal señala que el ataque contra Rihanna habría sido deliberado y premeditado. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Las autoridades revisan además publicaciones en redes sociales que aparentemente pertenecen a la acusada. En una de ellas, publicada el 23 de febrero, la mujer habría dirigido un mensaje a la cantante pidiéndole que le hablara “directamente” en lugar de hacerlo “a escondidas”, lo que ha generado preguntas sobre si existía algún tipo de obsesión o percepción personal de contacto con la artista.

Tras el incidente, una fuente cercana aseguró que el episodio fue “aterrador” para Rihanna, aunque destacó que todas las personas que estaban en la casa se encuentran a salvo. Mientras tanto, el proceso judicial continúa y se espera que en las próximas audiencias se conozcan más detalles sobre lo ocurrido.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí