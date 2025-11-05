El caso que rodea al rapero D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, sigue lleno de interrogantes. Recientemente, se dio a conocer que un detective privado, que investiga la mansión que el músico alquilaba en Los Ángeles, afirma haber encontrado herramientas de granja en el interior de la propiedad, objetos que, según él, “podrían usarse para deshacerse de un cuerpo”.

El investigador Steve Fisher, contratado por el propietario de la vivienda, Mladen Trifunovic, para revisar la residencia de Hollywood Hills, busca pistas que ayuden a esclarecer la misteriosa muerte de Celeste Rivas Hernández, adolescente de 15 años encontrada sin vida en el maletero del Tesla negro del cantante.

El vehículo fue hallado el pasado 8 de septiembre en un depósito de Los Ángeles, tras haber sido abandonado meses atrás.

Fisher aseguró que durante su investigación de tres semanas descubrió varios objetos “que no tienen ninguna utilidad en una casa del vecindario” y que estaban aún en su empaque original.

El detective Steve Fisher aseguró haber encontrado en la casa alquilada por D4vd herramientas que “podrían usarse para deshacerse de un cuerpo”. (Foto: EFE)

“Son artículos que pertenecen más a una granja que a una vivienda. No tendría sentido siquiera poseer estas cosas”, declaró el detective, quien evitó dar más detalles para no interferir con la investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El investigador también reveló nueva información sobre el Tesla negro del intérprete de ‘Romantic Homicide’. Según su análisis, basado en registros de estacionamiento, cámaras de seguridad y datos de lectores de matrículas, el automóvil fue utilizado con regularidad hasta febrero de 2025.

El 27 de febrero, el coche recibió su 45ª multa de estacionamiento, pero no volvió a ser multado hasta el 3 de septiembre. Las cámaras mostraron que el vehículo fue movido por última vez el 29 de julio, cuando fue estacionado a unas pocas cuadras de la mansión.

La investigación busca esclarecer la muerte de Celeste Rivas Hernández, una menor de 15 años hallada sin vida en el Tesla del rapero. (Foto: d4vd / Instagram)

El coche fue finalmente remolcado el 5 de septiembre, y tres días después se descubrió el cuerpo de Celeste en un avanzado estado de descomposición.

“Creo que cuando el coche fue movido el 29 de julio, [Hernández] ya estaba en el maletero delantero del Tesla, probablemente desde hacía bastante tiempo”, declaró Fisher al New York Post.

“Parece que hay una posibilidad de que [Hernández] haya estado en ese coche durante mucho tiempo. Algo muy extraño ocurrió”, agregó.

D4vd canceló su gira y contrató a una abogada de alto perfil mientras continúa la investigación del LAPD. (Foto: d4vd / Instagram)

Fisher añadió que D4vd adquirió otro Tesla, un Model Y rojo 2025, cuyo contrato de arrendamiento comenzó el 1 de febrero, justo cuando el vehículo anterior dejó de usarse.

Tras el hallazgo, el rapero canceló su gira mundial y contrató a la reconocida abogada Blair Berk, quien anteriormente trabajó para Harvey Weinstein.

Ni Berk ni el LAPD hicieron comentarios sobre el caso, que sigue bajo investigación.

Las claves del caso Celeste Rivas - D4vd

Los restos de Celeste Rivas, identificados como los hallados en el maletero del Tesla vinculado con D4vd, ya fueron entregados a su familia para los servicios funerarios.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la causa exacta de su muerte. El hallazgo se investiga como posible homicidio.

El cantante D4vd suspendió el resto de su gira en EE. UU. y canceló lanzamientos musicales programados tras el descubrimiento del cuerpo.

Marcas y colaboradores se distanciaron de él: por ejemplo, Kali Uchis expresó que está en proceso de eliminar su colaboración “Crashing” de plataformas de streaming.

Un videoclip del artista que muestra la imagen de un cuerpo siendo metido en un maletero ha generado polémica, pues algunos lo vinculan con el caso como posible simbolismo o pista.

