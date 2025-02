Ángela Aguilar y Christian Nodal son, desde hace varios meses, la pareja más mediática de todo México. Y es que cada cosa que realizan, ya sea juntos o separados, acapara portadas en distintos medios de comunicación. Dicho ello, recientemente la cantante de regional mexicano dio a conocer un íntimo momento que vivió con su actual esposo en sus primeros días de casados. Para que te enteres de todo, lee este artículo por completo.

Con el fin de darte la información más completa posible, debo mencionarte que la hija de Pepe Aguilar participó en la nueva versión de ‘Maldita Primavera’, un tema muy popular de Yuri. Ambas cantaron juntas esa canción que se ha convertido en un verdadero éxito en redes sociales. Sobre todo por el video musical que posee.

Precisamente, para seguir haciéndole publicidad al mencionado tema, Ángela Aguilar usó su canal de YouTube (Ángela Aguilar Oficial) para publicar el detrás de cámaras del video musical de la canción que grabó con Yuri. Ahí es donde reveló un íntimo momento que vivió con Christian Nodal en sus primeros días de casados.

Ángela Aguilar llegó al lugar de filmación del video musical ‘Maldita Primavera’ de la mano de Christian Nodal. (Foto: Angela Aguilar Oficial / YouTube)

La fecha que mencionó permitió atar cabos

Según el video que publicó, el nacido y criado en Sonora la acompañó al lugar de filmación. De hecho, los dos llegaron de la mano. Ya en el proceso de maquillaje y peinado, Ángela Aguilar soltó un dato importante. De acuerdo a sus palabras, el día de rodaje fue el 27 de agosto de 2024. A raíz de esa fecha revelada, Univision informó que ella evidenció que, en ese entonces, tenía unas cuantas semanas de casada con Nodal. Para ser más exactos, solo había pasado un mes y tres días de la muy comentada boda, pues el matrimonio se realizó el 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de Las Palmas, en Morelos (México).

Ángela Aguilar y Christian Nodal saliendo de una de las áreas donde se grabó el video musical ‘Maldita Primavera. Siempre ambos de la mano. (Foto: Angela Aguilar Oficial / YouTube)

“Estamos aquí. Hoy es 27 de agosto y estamos aquí para grabar el video de la ‘Maldita Primavera’ junto a mi queridísima Yuri, que me hizo el favor de invitarme a este disco tan bonito de sus más grandes hits. Estoy muy emocionada porque, bueno, ahorita me están arreglando, no estoy hecha todavía, pero estoy emocionada porque trabajar con ella siempre es muy bonito porque ver a una mujer con tanta experiencia, con tanta trayectoria, una mujer que ya se las sabe en todas las palabras, está increíble”, expresó Ángela Aguilar en el clip.

Cabe recalcar que Yuri recibió a Ángela Aguilar y a Christian Nodal mucha emoción y cariño. Si bien en el día de grabación llegó a llover, las artistas, en conjunto con el equipo de producción, supieron manejar la situación y al final todo salió estupendo. Si en caso deseas ver el video musical de la nueva versión de ‘Maldita Primavera’, aquí te lo dejo.