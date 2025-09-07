En estas últimas semanas, Christian Nodal está siendo el blanco de fuertes críticas hasta el punto de solicitar que se cancelen sus shows en México , pues lo consideran una persona “no grata” por las recientes declaraciones que ha brindado Cazzu . Antes los incesantes ataques, el presentador de televisión, Raúl de Molina, salió a favor del cantante realizando una peculiar petición.

Esto lo realizó en una reciente programación de ‘El Gordo y La Flaca’, donde mostró su indignación por el ‘hate’ que está recibiendo el actual esposo de Ángela Aguilar. Fue así que solicitó que esto se ponga fin.

“Me da una pena con este muchacho que tiene una carrera increíble. Que ha luchado por esto, que tiene una voz increíble, que es el mejor cantante de la música grupera que existe”, dijo.

Raúl de Molina considera que las críticas hacia Nodal ya se salieron de control. (Foto: qrauldemolina / Instagram)

Te comentaré que Raúl ha manifestado su admiración por la trayectoria artística de Nodal, pues considera que tiene un talento considerable para interpretar canciones de música regional mexicana.

Es más, si bien reconoce que el artista de 26 años cometió errores cuando finalizó su relación con la rapera argentina y madre de su hija para dar inicio a su amorío con Ángela Aguilar , puntualizó que eso ya debió quedar en el pasado.

“Lo están acabando innecesariamente en las redes sociales. Ya todo eso pasó, lo de Cazzu y todo eso. No lo deben tratar así”, expresó.

Tras su entrevista, el artista de 26 años nuevamente se posicionó en el ojo de la tormenta. (Crédito: @nodal / Instagram)

Todo sería una campaña en su contra

Raúl de Molina se le hace imposible creer el inmenso malestar que sienten los usuarios por Christian Nodal y Ángela Aguilar , pues los comentarios negativos se hacen presentes en cualquier actividad que realizan en conjunto.

Por esa razón, considera que posiblemente existen ciertas personas que están realizando una campaña en contra de ambos artistas mexicanos con el propósito de adquirir más seguidores.

