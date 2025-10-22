Kevin Federline pidió públicamente que el movimiento #FreeBritney se reorganice para ayudar a su exesposa Britney Spears, quien, según él, atraviesa un momento delicado; sin embargo, una antigua líder del movimiento aseguró que ese capítulo ya terminó para ellos.

“Los líderes del movimiento ya no se reúnen, ya no hablamos”, dijo al New York Post Pilar Vigneaux, quien fue directora de comunicaciones. “Estábamos agotados”.

El movimiento, impulsado por fanáticos, surgió para exigir el fin de la tutela legal que controlaba la vida y las finanzas de Spears. Como se recuerda, organizaron protestas en Estados Unidos, analizaron documentos judiciales y realizaron campañas en redes sociales.

Gente famosa como Miley Cyrus, Cher, Paris Hilton, Christina Aguilera y Justin Timberlake se sumaron al apoyo. Finalmente, en 2021, después de 13 años, un juez decidió terminar con la tutela.

Aunque el grupo celebró la sentencia de libertad en 2021, sus líderes afirman que el esfuerzo fue extenuante y que hoy están completamente separados. (Foto: Patrick T. FALLON / AFP)

Ahora, tras nuevas publicaciones en Instagram que causaron preocupación por el estado de la cantante, Federline insiste en que es momento de actuar.

En su libro “You Thought You Knew”, escribió: “Todas esas personas que pusieron tanto esfuerzo en [#FreeBritney] ahora deberían poner la misma energía en el movimiento ‘Save Britney’… porque esto ya no se trata de libertad. Se trata de sobrevivir”.

Vigneaux explicó que la campaña fue muy desgastante emocionalmente y que, una vez lograda la libertad de Spears, el grupo se desintegró.

“No tienes idea de cuánto trabajamos en esto. Enviábamos un comunicado de prensa cada dos semanas. Leíamos documentos judiciales y asistíamos a la corte en Los Ángeles. Una vez que ella fue libre… simplemente nos disolvimos”, comentó.

Kevin Federline sostiene que la situación actual de la artista es de “supervivencia” y no de libertad, por lo que insiste en reactivar el apoyo. (Foto: Danny Moloshok / AP)

Además, reveló que el movimiento se dividió entre quienes creían que Britney era realmente libre y quienes no.

Ella pertenece al grupo que sigue desconfiando del plan de cuidado impuesto tras el fin de la tutela. “Cuando Britney estaba bajo la tutela, todo lo que pasaba en la corte era público. Cuando terminó, pusieron un aviso diciendo que estaría bajo un ‘plan de cuidado’ y luego ocultaron todo lo demás”, explicó.

Según Vigneaux, ese plan no tiene fecha de finalización y las personas a cargo siguen controlando aspectos de la vida de la cantante.

Las recientes publicaciones de Spears en redes reavivaron la preocupación sobre su salud mental. (Foto: Britneyspears / Instagram)

En días recientes, Spears compartió videos inquietantes en redes sociales, lo que aumentó la especulación. En un clip, publicó frases confusas como: “Mis hijos me han conocido como la Madre Teresa… soy la hija y tú eres el padre ¡Entiéndelo maestro!”. En otra publicación, afirmó que tiene “daño cerebral” debido a una experiencia traumática relacionada con el final de su tutela.

Vigneaux asegura que es imposible saber la situación real de Britney.

“Si estuviera 100% segura de que ella es 100% libre, podría decirte ‘sí, está inestable’. Pero no lo creo… no creo que pueda hacer lo que quiera”, afirmó.

Federline, por su parte, sostiene que el movimiento #FreeBritney terminó perjudicándola debido a teorías e información incorrecta. Mientras tanto, la vida de la cantante sigue siendo motivo de preocupación.

Lo que debes saber sobre “You Thought You Knew”, libro de Kevin Federline

El libro “You Thought You Knew” es una memoria del bailarín y DJ Kevin Federline, conocido por su matrimonio con Britney Spears. En este libro, Federline comparte detalles de su vida familiar y su relación con la cantante, buscando desmentir las acusaciones de que se aprovechó financieramente de ella. El texto será lanzado el 21 de octubre de 2025.

El libro estará disponible en varios formatos y se podrá adquirir en diversas plataformas. El precio de preorden del formato eBook es de aproximadamente $15.99, mientras que la edición de tapa dura ronda los $27.99. Además, se venderá en tiendas en línea como Barnes & Noble y Walmart, además de plataformas digitales como Audible, Apple Books y Spotify (audiolibro).

