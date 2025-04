Dos días antes de su partida, Rubby Pérez dejó entrever que algo en su interior le avisaba lo inevitable. En una entrevista con Telemundo, su hija Zulinka Pérez reveló una conmovedora conversación que tuvo con él en el balcón de su casa, justo mientras regaba las plantas de su esposa.

“Yo seguiré luchando mientras tenga vida por mis hijos”, le dijo el artista. “Lucharé más por ti y por [mi nieto]”, añadió. Para Zulinka, esas palabras fueron una señal clara: “Él lo presentía”.

El reconocido cantante de merengue dominicano falleció a los 69 años durante un trágico accidente en la discoteca Jet Set de Santo Domingo. Mientras ofrecía un concierto, el techo del local colapsó, provocando su muerte y la de más de 200 personas.

Hija de Rubby Pérez, Zulinka Pérez asegura, que dos días antes su padre presintió su muerte. | Crédito: Noticias Telemundo ×

Hija de Rubby Pérez narra el momento que el techo colapsó

Lo más desgarrador del accidente es que Zulinka, su hija, también se encontraba en el escenario. Esa noche ambos compartían micrófonos durante una presentación en la discoteca Jet Set, cuando Rubby Pérez decidió tomar el turno de su hija justo antes del colapso.

Fue en ese instante, mientras interpretaba una canción, que el techo del local se desplomó y lo sepultó bajo los escombros. Su hija, testigo directo de la tragedia, quedó marcada por ese último gesto de amor y entrega en el escenario.

El techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, colapsó en plena presentación del merenguero Rubby Pérez. | Crédito: Alfred DAVIES / AFP ×

“Hay un tema que se llama de “Color de rosa” y lo estaban pidiendo en el público y le dije que no podía cantar porque estaba recién operada, papi me dijo que me quedara desde mi micrófono, me cuido hasta el último momento”, contó Zulinka. “Todo fue tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos, no me dio tiempo de sostener a mi papá, de agarrarlo, todo le cayó encima y ya no lo vi más, estamos destrozados, no lo esperamos por eso duele más”, relató.

La cantante aseguró que su padre llevó siempre una vida apacible y estuvo completamente entregado a su familia. “Su vejez, era mía, yo lo iba a cuidar; él me decía que en su vejez quería estar a mi lado, ese era mi papá”, dijo Zulinka, quien asegura que su padre estaba sano como un roble. “Él salió de la casa tranquilo unos días antes a hacerse unos estudios y me decía que a sus 69 años estaba duro”.

Según reportes oficiales, al menos 225 personas perdieron la vida y más de 189 resultaron heridas tras la tragedia ocurrida en la madrugada de este martes.