Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González, ha compartido con sus seguidores un importante avance en su camino hacia un estilo de vida más saludable. La joven influencer, de 29 años, ha decidido tomar un enfoque más consciente sobre su salud y los resultados empiezan a notarse.

Ayala publicó desde el gimnasio una imagen que refleja los cambios que ha logrado en poco tiempo. La joven explicó que ha eliminado el azúcar de su alimentación, una decisión que no solo ha impactado en su peso, sino también en cómo se siente día a día y en la reducción de la inflamación en distintas zonas de su cuerpo.

“Un mes sin azúcar, estoy muy orgullosa de este logro, aunque aún me faltan dos meses. Siempre poniéndolo en oración para que Dios me siga guiando y pueda seguir haciendo mi parte para crear hábitos saludables, tanto para mi salud física como mental”, escribió Jesaaelys, mostrando la disciplina detrás de su rutina.

En la fotografía, Ayala luce un conjunto deportivo cómodo, ideal para sus ejercicios junto a su entrenador, y presume su cabello suelto con sus rizos naturales, reflejando confianza y autenticidad.

Minutos después, la influencer compartió un selfie comparativo mostrando cómo lucían inflamados su rostro, brazos y abdomen antes de hacer cambios en su dieta.

“Realmente uno no se da cuenta de cómo el cuerpo se inflama con el consumo diario de azúcar”, comentó, enfatizando la importancia de prestar atención a la alimentación y los hábitos diarios.

Además de enfocarse en su bienestar, Jesaaelys continúa inspirando a sus 2,1 millones de seguidores al mostrarse al natural y sin filtros, recordando que el cuidado del cuerpo también implica aceptación y honestidad.

En el pasado, la empresaria y especialista en maquillaje ha sido abierta sobre su lucha con el sobrepeso y los procedimientos estéticos que ha tomado para sentirse bien consigo misma.

