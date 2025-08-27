La noticia del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce ha dado la vuelta al mundo. Fue la pareja misma la que confirmó el anuncio en una publicación conjunta en redes sociales, pero ahora un detalle revelado por el padre del jugador, Ed Kelce, ha enternecido a millones de fans.

En una entrevista con News 5 Cleveland, Ed contó cómo fue exactamente ese momento tan esperado. Aunque Travis planeaba esperar unos días más para hacer una propuesta “grande y especial”, su padre le recordó algo esencial: "no importa el lugar, sino el gesto de amor". De hecho, también Scott Swift, el papá de Taylor, le repetía lo mismo: que lo importante era el corazón detrás de la promesa.

Travis Kelce eligió el jardín de su casa en Missouri para pedirle matrimonio a Taylor Swift. | Crédito: Instagram taylorswift

Finalmente, el gran día llegó en un escenario íntimo y sencillo: el jardín de la casa de Travis en Lee’s Summit, Missouri. Según Ed, la pareja estaba a punto de salir a cenar cuando Travis invitó a Taylor a tomar una copa de vino en el jardín. Fue ahí, bajo un ambiente tranquilo y natural, donde el jugador de la NFL se arrodilló y le pidió matrimonio a la estrella pop.

“Se lo pidió ahí, en ese jardín, y fue hermoso”, relató Ed. “Después me hicieron una videollamada a mí, a su madre y a los padres de Taylor para que todos lo supiéramos de inmediato. Verlos juntos fue increíble”.

El padre de Travis Kelce reveló que Taylor Swift recibió la propuesta en un momento íntimo y especial. | Crédito: Instagram taylorswift

El detalle que más ha conmovido es precisamente ese: la propuesta no fue en un estadio, en un escenario o en un evento lleno de cámaras, sino en el lugar más personal y significativo para Travis: su propio hogar.

Ed confesó que se enteró del compromiso mientras asistía a una práctica pública de los Philadelphia Eagles, con 60 mil personas presentes. Recibió una videollamada de su hijo y, al ver a Taylor junto a él, supo inmediatamente lo que estaban por anunciar.

Taylor Swift y Travis Kelce compartieron la noticia con sus familias a través de una videollamada justo después del compromiso. | Crédito: Instagram taylorswift

El padre del jugador también reveló que Travis llevaba meses planeando la propuesta y que incluso esperaba que ocurriera durante la temporada pasada de la NFL. Ahora, asegura que nunca ha visto a su hijo tan feliz como lo está con Taylor.

Hace apenas unos días, Ed y su esposa compartieron una cena en casa de Travis junto a Taylor, quien fue la anfitriona y preparó la comida. “Fue maravilloso verlos juntos, tan locos el uno por el otro”, dijo con ternura.

