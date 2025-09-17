La noche del 15 de septiembre en Guadalajara estuvo marcada por mariachis, luces tricolores y un ambiente festivo propio de las celebraciones patrias. Entre el bullicio de la multitud, Ángela Aguilar subió al escenario acompañada por su padre, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo, para ofrecer un espectáculo gratuito que convocó a miles de personas.
Lo que debía ser una velada perfecta tuvo un giro inesperado: durante algunos momentos del concierto, se escucharon reacciones divididas entre los asistentes.
En medio de los aplausos también surgieron gritos que hicieron evidente la tensión que rodea a la joven cantante desde que su relación con Christian Nodal salió a la luz.
Minutos después de concluir el show, Ángela y Leonardo recurrieron a las redes sociales para dirigirse al público tapatío.
Leonardo abrió el video con un entusiasta: “Guadalajara, muchísimas gracias. ¿Qué tal estuvo el concierto?”. Ángela, con una sonrisa, añadió: “Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡Viva México!”. Sin mencionar lo sucedido, ambos optaron por agradecer el apoyo y enfocarse en el espíritu de la noche.
Mientras tanto, Nodal actuaba en Morelia como parte de las mismas festividades, lo que alimentó los comentarios sobre la pareja.
Por otro lado, Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija Inti, celebró el cumpleaños número dos de la pequeña en Argentina, compartiendo imágenes de una fiesta íntima y llena de detalles.
