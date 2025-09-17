La noche del 15 de septiembre en Guadalajara estuvo marcada por mariachis, luces tricolores y un ambiente festivo propio de las celebraciones patrias. Entre el bullicio de la multitud, Ángela Aguilar subió al escenario acompañada por su padre, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo, para ofrecer un espectáculo gratuito que convocó a miles de personas.

Lo que debía ser una velada perfecta tuvo un giro inesperado: durante algunos momentos del concierto, se escucharon reacciones divididas entre los asistentes.

Pepe y Leonardo Aguilar compartieron escenario en la noche patriótica. | Crédito: Eric Jamison/Invision/AP

En medio de los aplausos también surgieron gritos que hicieron evidente la tensión que rodea a la joven cantante desde que su relación con Christian Nodal salió a la luz.

Minutos después de concluir el show, Ángela y Leonardo recurrieron a las redes sociales para dirigirse al público tapatío.

Algunos asistentes mostraron apoyo a Cazzu durante el evento. | Crédito: Eric Jamison/Invision/AP

Leonardo abrió el video con un entusiasta: “Guadalajara, muchísimas gracias. ¿Qué tal estuvo el concierto?”. Ángela, con una sonrisa, añadió: “Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡Viva México!”. Sin mencionar lo sucedido, ambos optaron por agradecer el apoyo y enfocarse en el espíritu de la noche.

🇲🇽 La polémica rodea a Los Aguilar: en Guadalajara, Ángela fue abucheada mientras más de 213 mil firmas pedían cancelar el concierto. Aun así, la familia ofreció su espectáculo patrio gratuito 🎤 pic.twitter.com/gBDhRl96f4 — adn40 (@adn40) September 17, 2025

Mientras tanto, Nodal actuaba en Morelia como parte de las mismas festividades, lo que alimentó los comentarios sobre la pareja.

Por otro lado, Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija Inti, celebró el cumpleaños número dos de la pequeña en Argentina, compartiendo imágenes de una fiesta íntima y llena de detalles.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí