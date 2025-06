Jennifer Lopez ha hablado. Y lo ha hecho con su sello característico: estilo, elegancia y una seguridad que no deja espacio para dudas. Esta vez, no necesitó ruedas de prensa ni declaraciones formales para dejar claro su punto. Bastó una publicación en redes sociales para lanzar un mensaje poderoso.

Durante el fin de semana, la superestrella de 55 años aprovechó su cuenta de Instagram para lanzar una indirecta muy directa a quienes aún creen que las mujeres solo cuidan su apariencia para llamar la atención.

En plena soltería, Jennifer Lopez desafía estereotipos y deja una reflexión que está dando de qué hablar. | Crédito: Instagram @jlo

En una serie de imágenes que combinan glamour, arte y empoderamiento, JLo dejó ver que su vida de soltera no necesita aprobación de nadie.

“MAYO 2025”, escribió como pie de foto en una presentación de diapositivas que la mostraba disfrutando de un vestido veraniego, ensayando en el estudio de baile y brillando sobre el escenario en los American Music Awards. Las fotos, impecables como siempre, fueron acompañadas por una cita que no pasó desapercibida:

“No todas las mujeres que cuidan su presencia física lo hacen para llamar la atención. A algunas simplemente nos gusta vernos bien todo el tiempo, para nosotras mismas”, un mensaje compartido desde la cuenta @womennsoul.

Con esta frase, JLo desmintió la idea misógina de que el cuidado personal siempre está ligado a la mirada ajena. En un momento clave de su vida, tras su separación de Ben Affleck a principios de este año, la cantante y actriz deja claro que está abrazando una nueva etapa.

Próximos conciertos de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se prepara para una intensa agenda de conciertos en 2025, marcando su regreso a los escenarios tras un período de pausa.

Su gira Up All Night: Live in 2025 la llevará por diversas ciudades de Europa y Asia durante el verano, y culminará con una residencia en Las Vegas a finales de año.

6 de junio : Washington D. C., Estados Unidos

: Washington D. C., Estados Unidos 27 de junio : Bucarest, Rumanía

: Bucarest, Rumanía 1 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 13 de julio : Madrid, España

: Madrid, España 15 de julio : Barcelona, España

: Barcelona, España 16 de julio : Bilbao, España

: Bilbao, España 20 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 21 de julio : Lucca, Italia

: Lucca, Italia 23 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 25 de julio : Varsovia, Polonia

: Varsovia, Polonia 27 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 29 de julio : Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 30 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 31 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 2 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 3 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 6 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 7 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 13 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 14 de marzo: Paradise, NV

