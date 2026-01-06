Meghan Markle y el príncipe Harry dejaron entrever recientemente qué podría deparar el futuro de sus hijos, el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4. La pista apareció en un informe de impacto publicado el mes pasado por su organización benéfica. En el comunicado de diciembre de 2025, la pareja anunció un cambio importante en su fundación. “Después de cinco hermosos años, la Fundación Archewell se está convirtiendo en Archewell Philanthropies”, escribieron.

“Esta entidad benéfica permite a la pareja y a sus hijos ampliar sus esfuerzos filantrópicos globales como familia”, agrega el texto según informó el medio Page Six.

La mención directa de los niños fue interpretada como una señal de que podrían seguir los pasos de sus padres; sin embargo, esa referencia no pasó desapercibida entre personas cercanas al príncipe Harry.

Según el Daily Mail, uno de sus amigos se mostró “genuinamente confundido” por la decisión. “Harry y Meghan siempre insistieron en que sus hijos podrían abrirse camino en la vida sin la presión de expectativas o títulos. No puedo creer que Harry esté detrás de esto”, afirmó la fuente, quien además especuló que el movimiento “debe ser influencia de Meghan”.

La mención sugiere que los niños podrían participar en los proyectos filantrópicos familiares en el futuro. (Foto: @meghan / Instagram)

Ese mismo día, Meghan compartió una foto familiar en Instagram con el mensaje: “Felices fiestas. De nuestra familia para la suya”, ofreciendo una imagen poco habitual de Archie y Lilibet.

La publicación se sumó a otras apariciones recientes de los niños, que también formaron parte de un video recopilatorio difundido en 2025.

Markle, de 44 años, relanzó su cuenta de Instagram el Día de Año Nuevo pasado y desde entonces sus hijos han aparecido con mayor frecuencia en sus contenidos.

Aun así, esta exposición no sería del agrado del príncipe Harry. En noviembre, se dio a conocer que el duque de Sussex, de 41 años, “no disfruta” de las “exhibiciones en redes sociales” de su esposa y que es “muy consciente” de que Meghan está “mostrando” a su familia en público.

El gesto coincide con una mayor presencia de los niños en redes sociales y en el discurso público de Meghan. (Foto: @meghan / Instagram)

Archie y Lilibet no aparecieron en el programa “With Love, Meghan”, aunque sí fueron mencionados varias veces.

Tras el nacimiento de sus hijos, Meghan y Harry dejaron el Reino Unido y renunciaron oficialmente a sus funciones reales en 2021 para establecerse en Montecito, California.

Desde entonces, impulsan distintos proyectos con empresas como Netflix y Spotify, con resultados desiguales.

En el último año, según una fuente, redujeron su personal en un 80 a 85%, en medio de versiones que indican que su marca atraviesa un momento delicado tras la salida de varios colaboradores clave.

Qué hacen Meghan Markle y el principe Harry desde que renunciaron a sus funciones reales

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus funciones reales en 2021, la pareja dedica su tiempo a proyectos filantrópicos y empresariales fuera de la Familia Real británica. Según People, una de sus principales iniciativas ha sido desarrollar la Archewell Foundation (ahora reconfigurada como Archewell Philanthropies), con la que trabajan en causas como salud mental, equidad social y apoyo comunitario en distintas partes del mundo

También firmaron acuerdos con grandes plataformas de entretenimiento para producir contenido audiovisual a través de su productora Archewell Productions. Esto incluye varios programas y documentales para Netflix, como With Love, Meghan y otros proyectos centrados en temas como deportes, liderazgo y cultura.

Además, Meghan impulsa su propia marca de estilo de vida, mientras que ambos siguen participando en iniciativas públicas y eventos globales.

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus funciones reales en 2021, se dedican a impulsar proyectos filantrópicos y empresariales. (Foto: AFP)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí