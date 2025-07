Cada quien tiene su ritual antes de algo importante y eso lo sabe muy bien la cantante Olga Tañón. Tras presentarse en los Nissan Conciertos de Verano auspiciados por Telemundo, la apodada ‘Mujer de Fuego’ nacida en Santurce, Puerto Rico, no solo sorprendió con la nueva versión de ‘Mi gran noche’, que se estrenó en 1967 con la voz de Raphael afirmando que “que estamos muy contentos de volverla a traer para que esta juventud se empape de lo que era la buena música”, sino que se animó a confesar qué beneficios tiene por amar su carrera.

“El amor y cariño que le tengo a esta carrera, a la música, a la gente que nos sigue y recibiéndome con tanto cariño después de unos años, estoy más que agradecida, creo que eso inyecta mucho sabor”, afirmó.

Y es que en cada presentación ella no solo muestra lo mejor de su repertorio y baile, sino que transmite una conexión especial con su público, el mismo que la motiva a seguir haciendo música y del que se siente acompañada en todo momento.

"Definitivamente fue un momento donde el cuerpo se mueve solo , la alegría es infinita y la música se siente hasta en los huesos", dijo sobre su participación en los Nissan Conciertos de Verano. (Foto: @olgatanonofficial / Instagram)

El ritual de Olga Tañón antes de sus conciertos

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante se animó a compartir un video muy íntimo en el que se muestra minutos antes de subir al escenario y cumpliendo con una actividad que no deja de lado antes derrochar ritmo y fuego en la tarima.

“Para quienes me preguntan, qué pasa justo antes de un show, pues aquí esta: me regalo un momento de silencio, rezo, confío en Dios, me miro al espejo y me recuerdo por qué hago lo que hago!!! Porque ustedes están ahí. Porque hay una energía que solo se siente cuando subo a la tarima!!!”, indicó.

En el video que acompaña la publicación se le escucha decir “cada quien tiene su ritual antes de algo importante, el mío empieza frente al espejo y termina en el escenario”.

La cantante también anunció que lo repetirá en sus próximas presentaciones que son el 15 de noviembre en Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood y este 20 de julio en Tenerife.

