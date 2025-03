Miles de usuarios no dejan de estar pendientes de lo que suceda en La Casa de los Famosos All Stars. Lo último que ha sido sumamente llamativo para ellos es el momento en que Lupillo Rivera y Uriel del Toro casi se van a los golpes y justamente sobre ello vamos a hablar en esta nota, así que si no estabas enterado(a) de la situación, presta atención.

En el reality show hay mucha tensión y eso quedó evidenciado hace poco con el acalorado intercambio de palabras que tuvieron los mencionados participantes. Lo que empezó todo, según se puede apreciar en un video compartido en Instagram por Telemundo PR (@telemundopr), fue la elección de Lupillo como posible líder del cuarto Fuego tras la salida de Nacho Casano.

Lupillo Rivera y Uriel del Toro discutiendo por la elección del primero mencionado como posible líder del cuarto Fuego. (Foto: @telemundopr/ Instagram)

Lo que le pidió Uriel a Lupillo

Uriel cuestión tal decisión y luego le pidió que aceptara que tiene un problema con él, ya que, a su entender, desde la primera semana ha querido sacarlo del programa. Eventualmente, la discusión entre ambos subió de tono y varios de los presentes comenzaron a sentirse incómodos.

El intercambio de palabras entre Lupillo Rivera y Uriel del Toro casi llega a los golpes. Si no se hubieran metido sus compañeros, todo habría acabado en pelea. (Foto: @telemundopr/ Instagram)

Cuando parecía que en cualquier instante Lupillo y Uriel se iban a ir a los golpes, sus compañeros intervinieron y evitaron que la situación pasara a mayores. El clip, debido a todo lo que muestra, ya cuenta con más de 29 mil reproducciones en Instagram.

Cabe mencionar que La Casa de los Famosos All Stars es un reality show transmitido por Telemundo para Estados Unidos y Latinoamérica. Si quieres seguir todas las incidencias del programa, estos son los horarios en los que inicia: 19:00 horas (Miami) y 18:00 horas (México), según informó Estadio Deportes. Ten en cuenta, además, que puedes ver la transmisión en vivo a través de la página web de Telemundo.