Desde su participación en La Casa de los Famosos All-Stars, Aleska Génesis ha estado en el ojo del huracán, pero nadie esperaba que su salida del reality viniera acompañada de un escándalo aún mayor. La noche del lunes 10 de marzo, la modelo venezolana fue detenida en la Ciudad de México por las autoridades, desatando una ola de especulaciones en redes sociales. ¿Qué hay detrás de su arresto? Aquí te cuento lo que se sabe hasta ahora.

Por qué fue arrestada Aleska Génesis

Aleska Génesis fue arrestada la noche del 10 de marzo en la Ciudad de México, pero las autoridades aún no han revelado los cargos exactos. Sin embargo, sus antecedentes sugieren una posible conexión con su detención anterior en enero de 2024, cuando fue acusada de “probable participación en el delito de robo en pandilla” por el presunto hurto de tres relojes de lujo. Mientras se espera más información oficial, la especulación en redes sociales no se ha hecho esperar.

Según informó Univision en enero de 2024, los relojes habrían sido sustraídos de una suite de hotel y posteriormente vendidos en Miami, Florida. No obstante, las investigaciones no lograron obtener pruebas contundentes, como grabaciones de seguridad o testimonios directos, que vincularan a la ex de Nicky Jam con el delito.

En ese entonces, las autoridades mexicanas concluyeron que los testimonios del personal del hotel y los informes policiales no eran suficientes para proceder con un caso penal. Como resultado, Aleska fue liberada tras pasar un día en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla.

Aleska Génesis está recluida en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla tras su eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars. | Crédito: IG aleskagenesis

La periodista Mandy Fridmann, del portal Las Top News, reveló en enero de 2024 detalles sobre la denuncia en México contra Aleska Génesis. Según los documentos publicados, la acusación penal fue presentada el 7 de febrero de 2023 por un empleado de seguridad de Javier Borgio, conocido como El Zar de los Casinos.

Borgio, un poderoso empresario dueño de 37 casinos y sitios de apuestas, mantenía una relación con Michelle Roxana Castellanos, hermana de Aleska. Tras una ruptura escandalosa, Manuel Osorio Refugio denunció ante la policía y la fiscalía a Aleska, Michelle y Bárbara Castellanos, acusándolas del robo de relojes de alta gama pertenecientes a su jefe.

A Aleska Génesis se le acusa de “probable participación en el delito de robo en pandilla“, vinculada al supuesto hurto de tres relojes de lujo valuados en millones de pesos. | Crédito: IG aleskagenesis

De acuerdo con los documentos citados, un amigo de Javier Borgio, residente en Miami, le habría informado que su expareja y sus dos hermanas estaban, supuestamente, vendiendo relojes de lujo con su número de serie y garantía, por un valor superior al medio millón de dólares, según consta en la denuncia.

Según el testimonio citado por Fridmann, el supuesto conocido de Javier Borgio afirmó haberse enterado accidentalmente de que las denunciadas se habían hospedado en la residencia del empresario. Ante esto, decidió informarle sobre la situación para evitar cualquier malentendido entre ellos, según lo relatado en la denuncia.

Telemundo no se ha pronunciado sobre la situación legal de Aleska Génesis. | Crédito: IG aleskagenesis

“Mi patrón me pidió que revisara si esos relojes se encontraban en su lugar, ya que como narré en numerales anteriores, tengo acceso a el sitio donde se encontraban, es decir, en el domicilio en el cual habita”, señala el empleado. “Al revisar me di cuenta de que faltaban esos relojes... es por lo anterior, que acudo a esta autoridad a denunciar hechos que considero son constitutivos de delito cometidos por las CC. Bárbara Stefani, Michelle Roxana y Génesis Aleska todas ellas de apellidos Castellanos Azuaje”, dice la denuncia.

¿QUIÉN ES ALESKA GÉNESIS?

Aleska Génesis es una modelo que nació en Barquisimeto, Venezuela, en 1991. Antes de volverse famosa, empezó a compartir contenido en su cuenta de Instagram en junio de 2015. No obstante, ahora es una figura muy influyente en el medio con cerca de 8 millones de seguidores.

Participó del certamen de belleza “Sambil Model” y fue elegida “Modelo Internacional” en los premios “Tacarigua de Oro Internacional 2019″. También ha modelado en varios videos musicales como “Los Dioses” de Anuel AA y Ozuna.

Además de ser influencer y modelo, Aleska también está muy interesada en ayudar a los demás. Por ello, ha realizado trabajos de caridad para Smile Train Brazil.

Aleska Génesis fue finalista de "La casa de los famosos 4" y tras salir del programa decidió darse una oportunidad en el amor con Clovis Nienow. | Crédito: Aleska Génesis / Instagram

DATOS PERSONALES DE ALESKA GÉNESIS

Nombre completo: Aleska Génesis Castellanos

Aleska Génesis Castellanos Lugar de nacimiento: Barquisimeto, Venezuela

Barquisimeto, Venezuela Nacionalidad: Venezolana

Venezolana Cumpleaños: 4 de agosto

4 de agosto Año de nacimiento: 1991

1991 Edad: 33 años

33 años Altura: 1.77 cm

1.77 cm Color de ojos : Verdes

: Verdes Signo zodiacal: Leo

Leo Cuenta de Instagram: @aleskagenesis