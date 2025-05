Cuando pensamos en Sex and the City, es casi imposible imaginar a otra persona que no sea Sarah Jessica Parker en el papel de Carrie Bradshaw. Y sin embargo, lo impensable estuvo a punto de suceder: Parker quiso bajarse del proyecto justo después del episodio piloto. Y la razón no fue un mal guion, ni un conflicto con el elenco, sino algo mucho más personal.

En un reciente episodio del podcast Are You a Charlotte?, presentado por su coprotagonista Kristin Davis, ambas actrices recordaron los inciertos primeros días de la serie. Fue ahí donde Parker soltó la bomba: llamó a su agente para pedir que la sacara del show, justo después de que HBO diera luz verde a la serie en 1998.

Pero... ¿por qué alguien renunciaría a una serie que más tarde se convertiría en un clásico absoluto? ¿Qué la hizo dudar tanto de un proyecto que marcaría su carrera para siempre?

La respuesta es más personal que profesional. Aunque recuerda que el rodaje del piloto en 1997 fue encantador, lo olvidó por completo después. De hecho, cuando una productora la felicitó en la calle por el episodio, ni siquiera recordaba de qué programa le hablaban. Y cuando finalmente HBO decidió avanzar, entró en pánico.

Las actrices de Sex and the City —Kim Cattrall, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon— recibieron el Globo de Oro en 2002. | Crédito: Scott NELSON / AFP ×

“Pensé: No puedo estar en un programa de televisión. No creo que esté hecha para esa vida“, confesó. Y no era un simple capricho. Sarah Jessica Parker ya había participado en otras series como Square Pegs o Equal Justice, y sabía lo que implicaba ese ritmo. La repetición, la rutina, la falta de movilidad artística... todo eso la agobiaba.

Parker venía del teatro, de papeles de cine esporádicos, de una carrera moldeada por la variedad. Su sueño no era la fama televisiva, sino ser una actriz versátil, una de esas que se mueven entre Broadway y películas pequeñas. “Para mí, eso era tenerlo todo”, le dijo a Davis.

Fue tan seria su intención de renunciar que incluso propuso un trato a sus agentes: seguir trabajando con HBO, pero haciendo películas, no una serie. Sin embargo, ellos le insistieron en que HBO no era una cadena tradicional y que todo sería distinto. Le pidieron que probara solo un año, y si no quería seguir, no habría problema.

El elenco de Sex and the City celebra su premio a Mejor Serie de Comedia en los Globos de Oro de 2000, en Beverly Hills. | Crédito: VINCE BUCCI / AFP ×

Afortunadamente, esa pausa reflexiva cambió todo. En cuanto entró en preproducción y conoció a la legendaria diseñadora de vestuario Patricia Field, su perspectiva cambió radicalmente. “Pasó de ser una idea opresiva a infinitas posibilidades”, dijo.

Desde su primer día de rodaje (cuando caminó desde su apartamento hasta la tienda Banana Republic en la Sexta Avenida) nunca miró atrás. “No había ningún lugar en el que hubiera preferido estar que en nuestro set cada día”, recordó.

Sex and the City terminó en 2004, con dos películas posteriores y la secuela And Just Like That..., cuya tercera temporada se estrenó el pasado 29 de mayo. Sarah Jessica Parker ganó un Emmy en 2004 por su interpretación de Carrie.