Cuando se supo de la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck, y el posterior divorcio de los dos, el intérprete de ‘Batman’ optó por no decir nada al respecto durante un tiempo. Esa situación cambió recientemente cuando accedió a ser entrevistado por GQ, ya que ahí habló sobre su exesposa. El tema es que aquellas declaraciones, según se pudo conocer, serían las únicas que él tendría acerca de quien fue su pareja.

Como te he mencionado su reciente entrevista, es importante recalcar que el actor, en esa conversación, llegó a afirmar que ‘JLO’ sabe manejar la fama con más habilidad que él. “Mi temperamento es más reservado y privado que el suyo”, sostuvo. “Como pasa en las relaciones, no siempre se tiene la misma actitud hacia estas cosas”, agregó.

Ben Affleck también aseguró sentir mucho respeto por ella y precisó que “no hay escándalo, ni telenovela, ni intriga” tras la ruptura amorosa. “Es solo una historia sobre personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de la misma manera que todos lo hacemos normalmente”, remarcó.

Ben Affleck, según se pudo conocer, no está orgulloso de que su matrimonio con Jennifer Lopez no funcionara. (Foto: Michael Buckner / Getty Images)

Ahora que ya sabes lo que dijo hace poco, te cuento que una fuente cercana a él habló con People y esta informó que Ben Affleck “está bien” en este momento de su vida y que “la historia de GQ era para aclarar las cosas una última vez”.

Quiere centrarse en sus hijos y en el trabajo

“Ya no habla más de ‘JLO’. No está orgulloso de que su matrimonio no funcionara. No quería hacerle daño. Pero ahora solo quiere centrarse en sus hijos y en el trabajo”, precisó la mencionada fuente, cuya identidad, por obvias razones, no ha sido revelada.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se separaron en 2024, pero recién el 6 de enero de 2025 firmaron los papeles de divorcio. (Foto: Christopher Polk / Golden Globes 2024 / Getty Images)

Por si no lo sabías, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en 2022 en dos ceremonias. Una en Las Vegas y otra en Georgia. Durante la relación, ambos compraron una casa en Beverly Hills (en 2023). Pagaron por ella poco menos de 61 millones de dólares. A raíz de la separación, la pusieron en venta. Los dos piden por la vivienda 68 millones de dólares.