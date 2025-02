Cuando piensas en Taylor Swift, es difícil no imaginarla rodeada de amigos famosos, viviendo momentos épicos en eventos como el Super Bowl 2025. Sin embargo, este año, dos de sus amigos más cercanos decidieron dar un rotundo no a la invitación para unirse a ella en el evento deportivo más esperado del año que enfrentará a los Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs. ¿Por qué decidieron declinar una oferta tan tentadora?

Taylor Swift se quedó sin dos miembros clave de su equipo para el Super Bowl 2025, justo antes del gran evento de este fin de semana en Nueva Orleans. La superestrella del pop estará en las gradas apoyando a su novio, Travis Kelce, y a los Kansas City Chiefs en el Caesars Superdome, donde buscarán hacer historia al convertirse en el primer equipo en ganar tres Super Bowls seguidos.

Taylor Swift animará a su novio Travis Kelce y a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl 2025. | Crédito: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Ella también estuvo allí el año pasado, cuando los Chiefs defendieron su título, y varios de sus amigos más cercanos se unieron a ella esa noche en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Entre esos amigos famosos estaban la estrella de Hollywood Miles Teller y su esposa Keleigh Sperry, pero esta temporada, la pareja no estará junto a Taylor Swift. ¿La razón? Estarán apoyando al equipo rival.

Miles y Keleigh, ambos fanáticos de los Eagles, no estarán viendo el Super Bowl con Taylor este año, ya que se encontrarán en las gradas, rodeados por los seguidores de Filadelfia.

La estrella de Hollywood Miles Teller y su esposa Keleigh apoyarán a Filadelfia este año. | Crédito: Michael TRAN / AFP

“Afortunadamente, cuando estuve en el último Super Bowl de los Chiefs, no estaban jugando contra los Eagles”, dijo Teller a la revista People antes de agregar: “Voy a estar en un mar verde”.

Keleigh, quien es una amiga cercana de Taylor, es de Orange County, California, que está a casi 3,000 millas de Filadelfia. Sin embargo, ocho años después de que comenzaran a salir, Teller cuenta que su esposa no tuvo más opción que convertirse en fanática de los deportes de Filadelfia.

“Ella es una fan incondicional de los Birds”, dijo el actor a pesar de señalar que tienen “amigos” en el equipo contrario. “Pero no, ella es fanática de los Eagles, nena”, agregó sobre Keleigh. “Puede que sea una chica del sur de California , pero te casas con un deportista de Filadelfia y eso es todo”.