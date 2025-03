Si bien Elizabeth Olsen es una gran fanática de los Dodgers de Los Ángeles (Estados Unidos), no estuvo del todo feliz durante la Serie Mundial. Y es que en ese entonces no pudo apoyar a su equipo favorito (frente a los Yankees) como hubiera querido. ¿Por qué? Pues el motivo te lo daré a conocer a continuación.

La propia actriz reveló la razón en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, de acuerdo a un video publicado en el canal de YouTube del mencionado programa. En aquella oportunidad, el presentador estadounidense, que es fanático de los Yankees, aseguró que la pasó mal al ver la Serie Mundial, ya que los Dodgers eran muy buenos.

A raíz de ello, Elizabeth Olsen dejó en claro que no todo fue felicidad para ella en ese entonces. “Me acababan de hacer una laparoscopia”, confesó señalando su abdomen. “Estoy bien. Pero me pasó eso. Y estaba muy desanimada porque era en plena Serie Mundial, y soy una animadora muy agresiva en casa, y estaba muy triste por no poder hacer mi rutina habitual, ya sabes, saltar del sofá”, agregó.

Elizabeth Olsen viendo un partido de los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium en 2019. (Foto: Jerritt Clark / Getty Images)

¿Qué es una laparoscopia?

Pues de acuerdo a Johns Hopkins Medicine, un sistema de salud global con sede en Baltimore, Maryland, es una cirugía mínimamente invasiva que consiste en insertar un tubo delgado con una cámara de video en el extremo a través de una pequeña abertura quirúrgica en el abdomen.

A pesar de que Elizabeth Olsen no indicó por qué se sometió al procedimiento, es importante señalar que este puede utilizarse para examinar órganos pélvicos o abdominales, tomar biopsias o tratar algunas enfermedades.

Elizabeth Olsen conversando con el presentador estadounidense Jimmy Fallon. (Foto: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube)

Ahora, regresando nuevamente a la entrevista, la actriz también señaló que apenas pudo animarse cuando los Dodgers llegaron al partido final. Después, Jimmy Fallon le mostró una foto de ella y su esposo, Robbie Arnett, sentados en su sofá alentando al equipo en cuestión con prendas que evidenciaban ello. Al ver la imagen, la artista dijo: “Esos no son todos nuestros productos”.

“Me encanta que te guste tanto”, le respondió el presentador estadounidense. “Estoy muy metida en la temporada de los Dodgers”, dijo segundos más tarde Elizabeth Olsen, provocando una nueva contestacicón de Jimmy: “La temporada de béisbol”. Si te interesa ver la mencionada entrevista, aquí te la comparto para que la aprecies sin ningún problema. Por otro lado, si llegado a este punto tienes ganas de saber cómo quedaron los Dodgers, te cuento que salieron campeones en el Clásico de Otoño tras vencer 4-1 a los Yankees.