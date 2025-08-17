Gal Gadot contó en una entrevista que cree que la “presión” sobre los famosos para pronunciarse en contra de Israel influyó en que su película de Disney, Snow White, fracasara en la taquilla.

“Estaba segura de que esta película sería un gran éxito. Y entonces pasó lo que pasó”, dijo al recordar los ataques del 7 de octubre, en un clip de una entrevista con la televisión israelí.

El video muestra a Gadot hablando frente a un grupo de jóvenes y explicando su punto de vista sobre la polémica alrededor de la cinta.

“Y lo que siguió, como saben que ocurre en muchas industrias, incluida Hollywood, es que existe presión sobre los famosos para que hablen contra Israel”, continuó.

La actriz Gal Gadot como la Reina Malvada en una escena de la película "Blanca Nieves" (Foto: Walt Disney Pictures)

La actriz añadió: “Siempre puedo explicar y tratar de dar contexto sobre lo que ocurre aquí y siempre lo hago. Pero, al final, la gente toma sus propias decisiones”.

También admitió que le afectó el resultado de la película: “Me decepcionó que el filme estuviera tan marcado y que no tuviera éxito en taquilla”, comentó, antes de restarle importancia con un gesto de hombros: “Así es esto. A veces se gana, a veces se pierde”.

Cabe recordar que la cinta ya estaba rodeada de controversias desde antes de su estreno. Fuentes señalaron que Gadot y Rachel Zegler, las protagonistas, no lograban llevarse bien en el rodaje, pues “no tenían nada en común”.

La cinta ya había estado rodeada de controversias, incluyendo la mala relación entre Gadot y su coprotagonista Rachel Zegler. (Foto: Walt Disney Pictures)

Además, una fuente de People comentó que la gran diferencia de edad y sus posturas políticas muy distintas aumentaron las tensiones.

Zegler, de 24 años, expresó abiertamente su apoyo a Palestina durante la guerra con Hamás, mientras que Gadot, de 40 años, nacida en Israel y exsoldado del ejército israelí, se mostró siempre como firme defensora de su país.

El estreno de Snow White en marzo fue débil: no logró superar los 100 millones de dólares en su primer fin de semana, según The Hollywood Reporter. El fracaso incluso llevó a Disney a frenar otro de sus planes, el remake en acción real de Tangled.

La actriz señaló que factores externos y la presión sobre los famosos afectaron la percepción del público hacia la película. (Foto: KENA BETANCUR / AFP) / KENA BETANCUR

Las polémicas que rodearon a “Blancanieves” (2025)

La película de Disney “Blancanieves” estuvo rodeada de varias controversias. Una de las principales fue la elección de Rachel Zegler, una actriz de ascendencia latina, para el papel principal. Esta decisión generó un debate sobre la “corrección política” y la fidelidad al cuento original, ya que el nombre del personaje se basa en la blancura de su piel.

Otra de las polémicas se centró en la forma en que la película abordó a los siete enanitos. Tras críticas del actor Peter Dinklage sobre la perpetuación de estereotipos, Disney optó por un grupo de personajes diversos en género, etnia y estatura, creados en su mayoría con CGI. Esta decisión fue criticada por alejar al filme de su esencia original.

Finalmente, las tensiones se agravaron por las posturas políticas de las protagonistas, Zegler y Gal Gadot. Zegler manifestó su apoyo a Palestina, mientras que Gadot apoyó a Israel, lo que generó contribuyó a una promoción de bajo perfil para evitar reacciones negativas del público.

