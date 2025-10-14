Meghan Markle volvió a estar en el centro de la polémica luego de asistir al desfile de Balenciaga durante la Semana de la Moda en París. Su aparición provocó una oleada de críticas en redes sociales, ya que muchos recordaron que la firma fue “cancelada” hace un tiempo por una campaña publicitaria en la que se usaron niños en contextos considerados inapropiados.

El sábado pasado, la duquesa de Sussex hizo su debut en el evento luciendo un conjunto blanco: una túnica de manga larga con botones, capa fluida y pantalones a juego. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente las imágenes comenzaron a circular en redes.

Un portavoz de Markle explicó que la ex actriz asistió al desfile para apoyar a su amigo Pierpaolo Piccioli, quien asumió el cargo de director creativo de la casa de moda el pasado julio.

Aunque muchos elogiaron el look de la ex protagonista de ‘Suits’, de 44 años, otros seguidores cuestionaron por qué la estrella de Netflix decidió apoyar a una marca que estuvo envuelta en una controversia tan fuerte.

Aunque muchos elogiaron su look elegante, otros la acusaron de apoyar a una marca que fue señalada por usar niños en una polémica campaña. (Foto: Samir Hussein/WireImage vía Getty Images)

Algunos comentarios en redes fueron especialmente duros. “La ‘duquesa’ de la hipocresía: una mujer que dice defender los intereses de los niños, asistiendo a un desfile de una marca que hizo una campaña repugnante con niños”, escribió un usuario en Instagram.

Otro añadió: “¿Por qué demonios iría a un desfile de Balenciaga? ¿Cómo puede una madre apoyar esa marca?”, mientras que un tercero comentó: “Ironía: una mujer cancelada aparece en un desfile de una marca cancelada. ¿Qué está pensando una madre al asistir a un show de una casa que usó a niños posando con osos de peluche de temática fetichista?”.

Las críticas no cesaron: “Ah, la marca que sexualizó niños… qué lindo, @meghan”, comentó otra persona.

“Balenciaga, con su abuso infantil y pedofilia, demuestra lo que realmente le importa a Meghan: ella misma y cualquiera que le dé atención”, escribió otro usuario. “La señorita ‘Todo por los niños’ apareciendo en un show de Balenciaga. Qué asco”, agregó un fan.

En redes, varios usuarios la calificaron como “la duquesa de la hipocresía” y cuestionaron su coherencia con los valores que promueve. (Foto: ETIENNE LAURENT / AFP) / ETIENNE LAURENT

Cabe recordar que Balenciaga fue duramente criticada en 2022 por dos campañas, una de ellas con niños sosteniendo osos de peluche vestidos con atuendos de cuero estilo bondage.

Aunque la marca se disculpó públicamente y presentó una demanda de 25 millones de dólares contra los productores de la campaña (que luego retiró), la polémica dejó huella.

Aun así, varias celebridades retomaron su apoyo a la firma, que sigue intentando dejar atrás el escándalo.

Meghan Markle se casó con el príncipe Enrique en mayo de 2018. Actualmente tienen dos hijos. (Foto: Angela Weiss / AFP)

La polémica campaña de Balenciaga por el que la marca fue criticada duramente

El escándalo de Balenciaga a finales de 2022 estalló tras el lanzamiento de dos campañas publicitarias. La principal, para la colección navideña “Gift Shop”, mostraba a niños sosteniendo bolsos de peluche con accesorios de estilo BDSM (bondage), lo que provocó una indignación masiva y acusaciones de sexualización infantil y apología de la pedofilia. La controversia se intensificó al descubrirse que otra campaña incluía documentos reales de un caso judicial de la Corte Suprema de EE. UU. sobre leyes de pornografía infantil como accesorios.

La reacción pública fue inmediata, con un rápido movimiento de boicot y cancelación en redes sociales. Balenciaga retiró ambas campañas y emitió disculpas; sin embargo, su respuesta inicial fue criticada por intentar desviar la culpa e incluso demandar a la productora externa por incluir elementos no autorizados.

Finalmente, la marca de lujo asumió la “total responsabilidad” por los “graves errores”. Retiró la demanda y anunció que revisaría y reestructuraría sus procesos internos para garantizar la supervisión creativa. Además, prometió colaborar con organizaciones de protección infantil.

Aunque el escándalo causó un grave daño a su reputación y tuvo un impacto negativo en las ventas, la marca intenta recuperar la estabilidad con un perfil más bajo.

¿Meghan Markle se ‘autoinvitó’ al desfile de Balenciaga?

El diseñador de Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, reveló que fue Meghan Markle quien se contactó directamente con él para asistir a su desfile durante la Semana de la Moda en París.

En una entrevista con The Cut, el italiano explicó que la duquesa le escribió para decirle que le encantaría asistir y que decidió mantener su presencia en secreto para que fuera una sorpresa.

“En la moda, las verdaderas sorpresas son raras, y esta fue hermosa”, expresó Piccioli.

Un portavoz dijo que la ex actriz acudió para apoyar a Piccioli en su primera colección como director creativo de la marca, destacando la amistad y colaboración que ambos mantienen desde hace años.

