Nadie puede decir que Scarlett Johansson no tiene talento para la actuación. De hecho, ha sabido brillar en varias ocasiones por sus interpretaciones y ahora es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Si bien en esta nota no vamos a profundizar sobre ello, sí era necesario presentarla de esa manera. Esta gran artista ahora mismo está dando de qué hablar en las redes sociales por el hecho de haber revelado el motivo por el que se esfuerza por preservar la privacidad de sus hijos el mayor tiempo posible. ¿Qué dijo exactamente y en dónde? Todo eso y más lo averiguarás en esta nota.

La popular ‘Viuda Negra’ por su papel en el ‘Universo Cinematográfico de Marvel’ conversó recientemente con InStyle y ahí abordó el tema del por qué no ha permitido que sus pequeños estén expuestos a los comentarios de la gente.

La estrella de ‘Marvel’ aseguró que, para ella, el anonimato de sus hijos es algo sumamente importante. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Tengamos en cuenta que ella, actualmente, tiene 2 hijos. La mayor es Rose (10 años), que nació fruto de la relación que tuvo con Romain Dauriac. El menor, por otro lado, es Cosmo (3 años), que lo tuvo con su actual esposo Colin Jost. Te puedo indicar todo gracias a People, que lo informó en una nota publicada en su web.

“Mi familia es muy valiosa para mí”

Ahora, regresando a la entrevista que le realizó InStyle, ella indicó que no es un libro cerrado. “Soy políticamente activa y me expreso al respecto. Pero soy una persona reservada en el sentido de que valoro mis amistades cercanas. Mi familia es muy valiosa para mí, al igual que su privacidad”, recalcó.

Scarlett Johansson indicó que si bien “la idea de ser reconocible y celebrada es divertida”, luego uno no tiene marcha atrás y debe lidiar con la fama todo el tiempo. (Foto: Justin Tallis / AFP)

“El anonimato de mis hijos es muy valioso para mí. El otro día estuve hablando con mi hija porque me dijo: ‘Me encantaría hacer videos para The Outset’.”Ella me dijo: ‘¿Por qué no puedo?’. Y yo le dije: ‘Bueno, además del hecho de que tienes 10 años...’”, agregó.

Más adelante, Scarlett Johansson mencionó el precio de la fama, que es algo que no todos tienen en cuenta. “Lo que pasa con ser una figura pública es que la idea de ser reconocible y celebrada es divertida, pero luego nunca puedes volver a meterla en la botella. La realidad es que hay una pérdida enorme en eso, ¿sabes? Así que creo que preservar eso durante el mayor tiempo posible hasta que alguien lo decida, esa es la elección que hago en lo que respecta a mis hijos”, aseveró la actriz.

Lo que dijo sobre Selena Gomez y Benny Blanco

Cabe mencionar también que no hace mucho ella generó impacto con otra declaración. Para ser más exactos, ella causó revuelo al revelar, detrás del escenario del Dolby Theatre de Hollywood en el día de los Premios Oscar 2025, la “fase de luna de miel” que viven Selena Gomez y Benny Blanco. A continuación lo que dijo: “Bueno, estoy sentada al lado de Selena y Benny y tengo que decir... que estoy viendo muchas cosas muy lindas, propias de una fase de luna de miel”. Aquellas palabras reconfirmaron que la pareja está atravesando un estupendo momento tras haber anunciado su compromiso a finales de 2024.