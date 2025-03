Si hay una pareja famosa de Estados Unidos que está derrochando mucho amor en diversos lugares, definitivamente es la conformada por Selena Gomez y Benny Blanco. Ambos no dejan de lucirse muy contentos juntos y eso le encanta a la gente. Hoy te hablaré de ellos porque los dos fueron al programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ y ahí hablaron sobre cómo vivieron el día en que se comprometieron. Algo que llamó la atención es que la cantante reveló que aquella fecha estaba de “mal humor”. ¿Por qué? A continuación lo averiguarás.

El presentador estadounidense, durante la entrevista, le llegó a consultar a la intérprete de ‘Scared of Loving You’ si es que tenía alguna sospecha de que su novio le iba a hacer la tan importante pregunta y ella aseguró que fue una sorpresa total, tanto así que le cambió su estado de ánimo.

“(Ese día) tuvimos que hacer mucha promoción para el álbum (‘I Said I Love You First’, el cual se estrena hoy). Así que me desperté muy confundida sobre lo que estaba pasando, sobre a dónde íbamos, porque parecía un poco lejos. Así que estaba un poco de mal humor. Estaba cansada... Dije: ‘Después de esta sesión, voy a pasar un rato con mis amigos’. Y él empezó, supongo, a decir: ‘Vale, claro. Ya veremos cuando llegues’”, recordó Selena Gomez.

“Casi no viene. Me dijo: ‘No me siento muy bien. Creo que me voy a quedar en casa hoy. ¿No podemos posponer la sesión otro día?’. Y yo le dije: ‘Eh...’. Estoy buscando la manera de...”, indicó después Benny Blanco, que, afortunadamente, tuvo la oportunidad de pedirle la mano como había planeado.

Selena Gomez y Benny Blanco conversando con el presentador Jimmy Fallon, quien los felicitó por su compromiso. (Foto: Todd Owyoung / NBC via Getty Images)

Qué es comprometerse con alguien, según Benny Blanco

Tras esa declaración del productor musical, él habló sobre lo que considera que es comprometerse con alguien. “Primero que nada, comprometerse con alguien es la locura más grande del mundo. Es como, justo antes de decirle a alguien que estarás casado para siempre. Te dicen: ‘Muéstrame qué tan bien puedes mentirme’. Es lo más difícil... Estaba molesta conmigo porque el día anterior le había mentido mal”, aseguró.

Selena Gomez y Benny Blanco iniciaron su relación sentimental en 2023. Ambos se comprometieron a finales de 2024. (Foto: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images)

Como se recuerda, Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024. Ambos anunciaron ese gran paso que dieron a través de una publicación en Instagram que no tardó en volverse viral. Según se pudo conocer, la propuesta incluyó un pícnic romántico con Taco Bell (el restaurante favorito de la artista).

Además, es fundamental apuntar que el productor musical le entregó a su futura esposa un gran diamante de talla marquesa en su centro. De momento, no hay una fecha para la boda, pero eso no quiere decir que no estén pensando en la misma.