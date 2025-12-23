Steven Spielberg habría rechazado trabajar con Ben Affleck a comienzos de los años 2000 por un incidente ocurrido en una fiesta en una piscina. La historia fue contada por el director Mike Binder durante su participación en el podcast ‘One Bad Movie’, conducido por Stephen Baldwin.

Binder explicó que todo sucedió mientras desarrollaba la película ‘Man About Town’. En ese momento, Spielberg mostró interés en dirigir el proyecto y, según recordó Binder, le dijo: “Tenemos que hacer algo juntos. Quiero que escribas algo para mí”.

El guion estaba inspirado en parte en un robo real ocurrido en la casa de Spielberg.

El proyecto avanzaba sin problemas hasta que Ben Affleck se sumó como protagonista. “Hicimos un trato, estrechamos la mano, él iba a hacerlo”, contó Binder; sin embargo, poco después, Spielberg habría cambiado de opinión.

La historia fue contada por el director Mike Binder, quien aseguró que el episodio influyó de forma decisiva en la cancelación del proyecto Man About Town. (Foto: AFP) / CHRIS DELMAS

Según Binder, el director cambió de parecer de forma tajante: “No. No puedo hacerlo con él. Acabamos de fracasar con una película con él, está todo ese tema de J. Lo ahora y tengo otros problemas con él”.

La película a la que se refería sería ‘Gigli’, la comedia romántica de 2003 protagonizada por Affleck y Jennifer Lopez que fue un fracaso comercial.

Binder explicó que esos “otros problemas” tenían que ver con una anécdota familiar.

En ese entonces, Affleck salía con Gwyneth Paltrow, ahijada de Spielberg. El director relató un episodio ocurrido durante unas vacaciones: “Mi hijo era pequeño, estaba jugando en la piscina, salió del agua y Ben entró completamente vestido. Mi hijo lo empujó a la piscina”.

Spielberg también mencionó el fracaso de Gigli y otros problemas personales como razones para apartar al actor. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

Spielberg agregó: “Ben se enojó mucho, salió de la piscina, lo levantó y lo volvió a tirar al agua, y eso hizo llorar a mi hijo”.

Binder dijo que se sorprendió por la explicación, pero Spielberg insistió: “No me gusta trabajar con él. Además, sus últimas dos películas fracasaron. Busca a otra persona. A cualquiera menos a él. Es frío como el hielo”.

Cuando Binder le comunicó a Affleck que la película no se haría, el actor sospechó el motivo. “Ben me llamó y me dijo: ‘¿Steven Spielberg te dijo que tiré a su hijo al agua? ¿Por eso no estoy en la película?’”, recordó Binder.

Steven Allan Spielberg es un director, guionista y productor de cine estadounidense.​ Se le considera uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood. (Foto: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images) / Axelle/Bauer-Griffin

Años después, ambos se tomaron el tema con humor y tras la victoria de ‘Argo’ sobre ‘Lincoln’ en los Oscar de 2013, Binder le escribió a Affleck un mensaje en broma.

“Eso me hizo reír muchísimo”, respondió el actor.

Las películas más destacadas de Steven Spielberg

Hablar de Steven Spielberg es hablar de la cumbre del cine moderno. Aquí tienes una selección de sus películas más destacadas:

Tiburón (Jaws, 1975): Inventó el concepto de “estreno de verano”. Es una lección maestra de suspenso donde lo que no ves da más miedo que lo que ves.

da más miedo que lo que ves. En busca del arca perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981): Junto a George Lucas, Spielberg creó al héroe de acción definitivo: Indiana Jones.

E.T., el extraterrestre (1982): Una de las películas más emotivas de la historia, que explora la infancia y la amistad a través de la ciencia ficción.

Jurassic Park (1993): Revolucionó los efectos visuales (CGI) y nos hizo creer que los dinosaurios realmente caminaban sobre la Tierra de nuevo.

La lista de Schindler (Schindler’s List, 1993): Considerada su obra maestra. Un retrato en blanco y negro sobre el Holocausto que le valió su primer Oscar a Mejor Director.

Salvar al soldado Ryan (Saving Private Ryan, 1998): Los primeros 20 minutos (el desembarco en Normandía) son citados frecuentemente como la representación de la guerra más realista jamás filmada.

Encuentros en la tercera fase (1977): Una visión optimista y visualmente impactante sobre el contacto con alienígenas.

Minority Report (2002): Un thriller futurista basado en Philip K. Dick que planteó dilemas éticos sobre el libre albedrío y la tecnología.

