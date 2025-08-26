Las fanáticas de Taylor Swift, conocidas como ‘swifties’, no están nada contentas con Zoë Kravitz. La actriz fue vista en Londres en una cita con Harry Styles, uno de los exnovios más famosos de la cantante, lo que desató una gran polémica en las redes sociales.

“¡Hilarante que digan que Harry y Zoë podrían salir con Taylor y Travis en una doble cita! Taylor debería dejar de ser amiga de Zoë porque rompió el ‘código de chicas’. ¡Nunca sales con el ex de una amiga!”, escribió una usuaria molesta en X. Otra comentó: “¿Cómo puede Zoë Kravitz salir con Harry Styles si es una de las mejores amigas de Taylor y él fue uno de sus ex más importantes? ¡Es rarísimo!”.

Sin embargo, no todos lo ven de la misma manera. “Seguro habló con Taylor sobre esto, no le haría algo así”, opinó una seguidora. Otra recordó que “han pasado como 12 años”, y que Taylor, quien mantiene una relación con el jugador de la NFL Travis Kelce desde 2023, probablemente “ya no se preocupa por eso”.

Los fans de la cantante acusaron a la actriz de “romper el código de chicas”, aunque algunos defendieron que probablemente habló con Taylor antes. (Foto: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis vía Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

Según The U.S. Sun, Kravitz y Styles, de 36 y 31 años respectivamente, fueron vistos besándose en un restaurante de Londres tras la premiere de la nueva película de ella, Caught Stealing.

“Estaban en un rincón, besándose como adolescentes, y se notaba que estaban muy interesados el uno en el otro”, contó una fuente, asegurando que “era definitivamente una cita”.

Incluso se supo que la actriz viajó a Roma para reencontrarse con él días después. De hecho, ambos fueron vistos caminando tomados del brazo por la capital italiana.

Según fuentes, la relación es reciente y sin etiquetas, pero ambos parecen estar disfrutando juntos, incluso viajando a Roma para verse. (Foto: Etienne Laurent y Frederic J. Brown / AFP)

El supuesto romance está en sus primeras etapas. Aunque aún no hay una situación definida, una fuente señaló que los actores “se están divirtiendo mucho juntos”.

Cabe recordar que Harry y Taylor mantuvieron una relación breve en 2012, conocida como “Haylor”, que terminó tras pocos meses.

Mientras tanto, la amistad entre Kravitz y Swift, que data de hace más de una década, genera aún más controversia entre los seguidores. (Foto: Matt Winkelmeyer / Karwai Tang / Getty Images)

Incluso, en los Grammy de 2013, la cantante pareció dedicarle una indirecta interpretando “We Are Never Getting Back Together” con acento británico.

Por su parte, la amistad entre Swift y Kravitz lleva más de una década. Taylor incluso la acogió en su casa durante los incendios en Los Ángeles y le permitió escuchar en exclusiva su próximo álbum, ‘The Life of a Showgirl’.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 con una emotiva publicación conjunta en Instagram, donde aparece Kelce arrodillado en un jardín lleno de flores y Swift luce un impresionante anillo de compromiso.

Su historia de amor comenzó en 2023, cuando Swift y Kelce comenzaron a verse tras su encuentro en uno de los conciertos de la Eras Tour. Desde entonces, suelen asistir a eventos públicos y se apoya mutuamente en sus respectivas carreras. Su relación fue considerada fenómeno cultural que impulsó un aumento en la audiencia de la NFL y ventas de mercancía.

El compromiso llega en un momento clave, justo antes del inicio de la temporada NFL 2025 y mientras Swift se prepara para lanzar su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, el 3 de octubre.

