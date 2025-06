Últimamente, Jason Isaacs ha estado protagonizando portadas de distintos medios de comunicación internacionales por sus declaraciones: como la vez que elogió al nuevo actor de ‘Lucius Malfoy’ en la serie de ‘Harry Potter’ y la vez que contó qué fue lo más estresante de su experiencia trabajando en la saga de películas de la mencionada franquicia. Ahora ha llamado la atención porque reveló la razón por la que su relación con Mel Gibson no es de las mejores.

Tengamos en cuenta que estos dos actores protagonizaron uno frente al otro la película de acción histórica ‘The Patriot’ de 2000. Si bien ambos se han vuelto a ver tras la realización de ese film, el artista británico dejó en claro que no considera al estadounidense como un amigo.

En una entrevista que le hizo Vulture, Jason Isaacs indicó que Mel Gibson “ha dicho y hecho algunas cosas que son inconcebibles e imperdonables”, razón por la cual llegó a no querer ver a su colega. Precisamente, contó la vez en que lo invitaron a un evento benéfico de críquet para australianos del cine y dejó en claro que no quería coincidir con el actor.

“No lo había visto desde aquel terrible arrebato antisemita cuando lo detuvo la policía”, recordó Isaacs, que es judío. Si en caso no sabes qué es antisemita, te comento que es un adjetivo que muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia. ¿Cuándo ocurrió ese “terrible arrebato antisemita” que mencionó? Pues de acuerdo a People, Mel Gibson enfrentó un intenso escrutinio e indignación pública tras su arresto en 2006 por conducir ebrio y un posterior discurso antisemita que claramente quedó grabado en la memoria de Jason.

Jason Isaacs nació el 6 de junio de 1963 en Liverpool, Reino Unido. (Foto: Dave Benett / Getty Images for The Newt in Somerset & Burberry)

Jason Isaacs y Mel Gibson hablaron sobre el discurso antisemita

Pese a no tener ganas de coincidir con su colega en el ya indicado evento, Isaacs acabó asistiendo al mismo y llegó a verlo. “Se me acercó y me dijo: ‘Estaba muy borracho, tío. Intentaba que me pegara, me disparara o algo así. Lo estoy pasando fatal’. Y empezó a soltar cosas muy personales”, sostuvo el recordado intérprete de ‘Lucius Malfoy’.

“Él no es mi amigo, pero —quizás para mi eterna vergüenza— lo perdoné instantáneamente porque estaba allí haciéndose vulnerable”, agregó el actor, que también señaló que si en caso Mel Gibson decidiera tocar su puerta para decirle que su hotel está cancelado, él probablemente aceptaría que se quedara en su casa.

Mel Gibson es un actor, director y productor de cine estadounidense. (Foto: Gerardo Mora / Getty Images)

Las disculpas que brindó Mel Gibson tras su arresto en 2006

Como te he mencionado la vez que Mel Gibson fue arrestado en 2006 por conducir ebrio, es necesario indicar que, tras ese episodio, él emitió una extensa disculpa por sus comentarios, que fueron detallados en un informe policial, según People.

“No hay excusa, ni debe haber tolerancia, para quien piense o exprese cualquier tipo de comentario antisemita. Quiero disculparme específicamente con toda la comunidad judía por las palabras virulentas y dañinas que le dije a un agente de la ley la noche en que me arrestaron por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI)”, señaló. “Soy una persona pública, y cuando digo algo, ya sea articulado y pensado, o dicho de golpe en un momento de locura, mis palabras tienen peso en el ámbito público. Por lo tanto, debo asumir la responsabilidad personal de mis palabras y disculparme directamente con quienes se hayan sentido heridos y ofendidos por ellas”, recalcó después Gibson, quien empezó a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos tras su arresto. En 2016, reveló que llevaba 10 años sobrio.

