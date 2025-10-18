Si bien recibir ayuda de personas desconocidas suele ser gratificante, imagina si tu artista favorito te tienda la mano cuando más lo necesitas. Suele ser una situación que te generaría una emoción increíble. Esto lo vivió Lilah, una niña de tan solo dos años que fue diagnosticada con cáncer en etapa 4, después de padecer una convulsión cuando tenía 18 meses de nacida. Ella es fanática de Taylor Swift y quedó encantada al enterarse que su cantante preferida le brindó una “inmensa” ayuda en su difícil situación.

Esta emotiva historia inició cuando los padres de esta menor de edad compartieron el caso de su hija en las distintas redes sociales durante meses, con el fin de que otras personas se compadezcan y le brinden un apoyo económico. Es más, también crearon una campaña de recaudación en GoFoundMe .

Entonces, ¿cómo la estrella de pop se enteró de este caso? Sucede que la mamá, Katelynn Smoot, publicó un video en Tiktok donde mostraba a la pequeña diciendo “amiga” a la cantante estadounidense. Esto simplemente generó ternura en los usuarios.

♬ original sound - The Wiggles @standwithlilah So this might be my fault. Also Lilahs name was originally going to be Willow. We were set on that name my whole pregnancy but ultimately ended on Lilah. I listened to Taylor my whole pregnancy and then birthed a mini swiftie. Lilah loves Taylor’s music and during her cancer treatment she always found joy in it. I hope Lilah gets through this diagnosis and gets to one day go to a Taylor Swift concert in person. I know she would love it. #swiftie

“Originalmente, Lilah iba a llamarse Willow. Estuvimos decididas a usar ese nombre durante todo mi embarazo, pero al final nos decidimos por Lilah”, fueron las palabras de la madre, demostrando ser una ‘swiftie’.

Katelynn cuenta que escuchaba las canciones de Taylor Swift durante su embarazo y, debido a ello, su hija Lilah también tuvo cierta afinidad con la celebridad. “Espero que algún día pueda ir a un concierto. Sé que le encantaría”, expresó.

Debo mencionarte que el cáncer que padece Lilah es agresivo y raro, pues solo se han documentado 58 casos conocidos en Estados Unidos. Si bien se le extirpó una masa del cerebro, aún debe recibir tres quimioterapias, tres meses de tratamiento con células madre y radiación de protones.

Realizó una importante donación

Pasó una semana de aquel video en TikTok y fue cuando apareció Taylor Swift. De manera sorpresiva, la actual prometida de Travis Kelce realizó una impresionante donación de $100 mil en el portal GoFundMe. Es más, le brindó unas emotivas palabras que causaron conmoción en esta familia y cierta motivación para no desistir en esta batalla.

“¡Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah! Con cariño, Taylor", fueron las palabras de la estrella.

Para Katelynn, no pudo creer el noble accionar de Taylor Swift. Creía que se trataba de un sueño. A pesar de ello, no dudó en agradecerle profundamente por la cantidad de dinero que donó.

“Esto significa muchísimo para nosotros. No tengo palabras para expresar lo increíblemente agradecidos que estamos. Podemos concentrarnos en nuestra pequeña y en estar juntos como familia. Nos has dado un regalo tan hermoso”, fue el texto redactado por esta madre en otro video publicado en TikTok.