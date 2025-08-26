El nuevo director editorial de Vanity Fair, Mark Guiducci, estaría considerando poner a Melania Trump en la portada de la revista, según informó el portal Semafor. La idea forma parte de los cambios que el directivo quiere implementar en su recién asumido cargo.

Sin embargo, la propuesta causó un fuerte rechazo entre algunos empleados. Un editor expresó su indignación en declaraciones al Daily Mail: “Voy a salir por esa maldita puerta, y la mitad de mi equipo me seguirá”, afirmó, asegurando que no permitirán que se “normalice” a Donald Trump y su esposa.

“No vamos a normalizar a este déspota y a su esposa; simplemente no lo haremos. Vamos a defender lo que es correcto”, añadió.

Algunos editores amenazan con renunciar si la ex primera dama es elegida para la portada, mientras que otros creen que nadie dejará un trabajo tan prestigioso por esa razón. (Foto: Greg Nash / AFP). / GREG NASH

El mismo editor insistió en que incluso estaría dispuesto a dejar el periodismo antes que aceptar la decisión: “Si tengo que trabajar empacando compras en Trader Joe’s, lo haré. Si Guiducci pone a Melania en la portada, la mitad del equipo editorial se irá, lo garantizo”.

No obstante, no todos dentro de la revista comparten esta postura. Otro empleado aseguró que las amenazas son solo palabras: “Es puro hablar. Si la ponen en la portada, la gente protestará y se quejará, pero no creo que nadie renuncie a un trabajo tan prestigioso por eso”.

Esta misma fuente recordó que la decisión final está en manos del nuevo director: “Sinceramente, habrá personas que se opongan, pero en última instancia es decisión de Mark. Él será quien se hunda o salga a flote con esa elección, no el resto de nosotros”.

Melania, a diferencia de Michelle Obama, no apareció en revistas de Condé Nast durante el mandato de Donald Trump, pero declaró que no le interesa estar en ninguna portada. (Foto: Alex Wroblewski / AFP) / ALEX WROBLEWSKI

Cabe destacar que Melania Trump fue excluida tanto de Vanity Fair como de Vogue durante la presidencia de Donald Trump, a diferencia de Michelle Obama, quien apareció tres veces en la portada de Vogue.

Pese a la controversia, la ex primera dama afirmó que no tiene interés en aparecer en revistas: “Mira, ya he estado en portadas: en la de Vogue y en muchas otras revistas antes… Tenemos cosas mucho más importantes que hacer que salir en la portada de una revista”, dijo a Fox News.

“Creo que la vida no cambiaría para nadie si yo aparezco en la portada”, agregó.

La decisión final recae en Mark Guiducci, quien podría enfrentar protestas internas si sigue adelante con la idea. (Foto: Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

A qué se debe el rechazo hacia Donald Trump y su esposa Melania

El rechazo hacia Donald Trump y su esposa Melania dentro de algunos sectores, como el equipo editorial de Vanity Fair, se debe principalmente a la percepción de que la pareja representa valores y políticas consideradas autoritarias y contrarias a la diversidad e inclusión. Para estos empleados, poner a Melania en la portada implicaría “normalizar” a Trump, a quien califican como un “déspota”.

Además, existe un trasfondo político: durante la presidencia de Trump, hubo constantes enfrentamientos con los medios, acusaciones de desinformación y políticas migratorias muy polémicas. Esto llevó a que publicaciones influyentes como Vanity Fair y Vogue no le dieran espacio a Melania.

Por otro lado, algunos ven esta decisión como un riesgo para la imagen de la revista, pues podría interpretarse como un gesto de apoyo hacia Trump.

