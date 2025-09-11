Jennifer Lopez recordó con humor cómo casi logra un papel icónico en la historia del cine musical solo para descubrir que ya había sido asignado a Madonna. La historia la contó durante la promoción de su más reciente filme 'Kiss of the Spider-Woman’.

Durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección de su próximo musical 'Kiss of the Spider-Woman’, JLo, de 56 años, relató su experiencia: “Fui a audicionar para [el director] Alan Parker”, dijo.

“Había estado practicando durante semanas, cantando con todo mi corazón, y Parker me dice: ‘Eres increíble. ¿Sabes que Madonna ya tiene el papel, verdad?’”, recordó Lopez entre risas. “Yo dije: ‘Está bien, adiós. Encantada de conocerte.’”

Madonna se quedó con el papel que Jennifer Lopez había estado preparando durante semanas. | Crédito: Buena Vista Pictures

En 1996, Madonna, ahora de 67 años, interpretó a Eva Perón en 'Evita’, película que recibió cinco nominaciones a los Premios de la Academia en 1997 y se llevó el Oscar a la Mejor Canción Original. Alan Parker, quien dirigió la película, falleció en 2020 a los 76 años.

JLo había mencionado su audición para 'Evita’ anteriormente en una entrevista con The Hollywood Reporter durante el estreno de 'Kiss of the Spider-Woman’ en el Festival de Cine de Sundance en enero.

“Recuerdo audicionar para Evita, recuerdo audicionar para Chicago y para Nine — me quedé muy cerca en Nine”, dijo. “Hubo muchas cosas que siempre esperaba poder hacer y simplemente no era el momento correcto. Pero esto es lo correcto ahora.”

Casi 30 años después de perder la oportunidad de protagonizar 'Evita’, Jennifer Lopez finalmente lidera su primer musical cinematográfico con 'Kiss of the Spider-Woman’, adaptación del musical de Broadway de 1993.

La película sigue a dos prisioneros en una cárcel sudamericana represiva: un revolucionario marxista (Diego Luna) y un diseñador de vestuario gay encarcelado por “conducta inmoral” (Tonatiuh), quienes escapan de sus problemas imaginando la historia de un musical de Hollywood protagonizado por la estrella ficticia Ingrid Luna, interpretada por Lopez.

Jennifer Lopez celebra ahora protagonizar su primer musical cinematográfico con 'Kiss of the Spider-Woman'. | Crédito: Facebook Jennifer Lopez

En Sundance, JLo explicó a People que muchos de sus números musicales fueron filmados en una sola toma, “como se hacían auténticamente los viejos musicales”.

“Y es bastante asombroso cuando lo ves y dices: ‘Oh, todo eso fue en una sola toma’”, comentó. “Ahora cortan, pero es fascinante; te das cuenta de que ni siquiera cuando veía los musicales de niña lo había notado.”

“Aunque fue un reto extra, también fue emocionante. Tienes que hacerlo bien, y cuando lo logras, todos quedan impresionados”, añadió Jennifer Lopez. 'Kiss of the Spider-Woman’ llegará a los cines el 10 de octubre.