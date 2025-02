Angelina Jolie es una de las grandes estrellas de Hollywood, y si has seguido su carrera como actriz seguro sabes que ella ha participado en muchas producciones cinematográficas, donde ha demostrado todo el talento que tiene. Pero ojo a esto: hay un papel en específico que la llevó a adoptar cambios más saludables en su estilo de vida. ¿Cuál? Pues eso lo averiguarás aquí.

La artista asistió ayer al Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara (California, Estados Unidos), donde, además de recibir el premio Maltin Modern Master (un reconocimiento creado en 1995 para honrar a los cineastas que han cambiado la industria cinematográfica a través de contribuciones e impactos significativos), conversó sobre su vida y su carrera. Precisamente, ahí, de acuerdo a People, dialogó con el crítico Leonard Maltin acerca de su papel de ‘Lara Croft’ en ‘Tomb Raider’ de 2001.

“Admito que llegué fumando dos paquetes al día y tuve que cambiar por completo mi salud y mi vida y descubrir que podía hacer cosas que no sabía que podía hacer”, señaló Angelina Jolie, siempre según el citado medio estadounidense.

Angelina Jolie confesó que, antes de ‘Tomb Raider’, fumaba dos paquetes de cigarro al día. Para su papel de ‘Lara Croft’, ese estilo de vida lo tuvo que cambiar. (Foto: JB Lacroix / FilmMagic / Getty Images)

Debido a la película, la actriz tuvo que entrenar “muy duro”. Esa rutina de ejercicios fue la que la llevó a dejar de fumar y a adoptar cambios más saludables en su estilo de vida. “Durante varios meses, durante los que me entrené varias veces al día: mañana, tarde y noche”, recalcó.

“Y, en un momento dado, no quería nada más que buena comida, agua y sueño. Estaba entrenando y eso es lo que tu cuerpo (quiere)… Cambias”, agregó la artista quien, tras ‘Tomb Raider’ tuvo hijos con su ahora ex Brad Pitt (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox Léon y Vivienne Marcheline) y ya no volvió a fumar como antes. “Nunca lo volví a hacer… Bueno, creo que lo hice una o dos veces”, sentenció.

A raíz de la rutina que adoptó por su papel de ‘Lara Croft’, “en un momento dado, no quería nada más que buena comida, agua y sueño”. (Foto: JB Lacroix / FilmMagic / Getty Images)

Riesgos y consecuencias del consumo de tabaco

El tabaco, de acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud), es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en todo el mundo. “Está directamente relacionado con la aparición de múltiples enfermedades (de las cuales 20 son diferentes tipos de cáncer, según la International Agency por Research on Cancer (IARC) en su informe ‘World Cancer Report 2020′) y es la principal causa de buena parte de muertes por cáncer de pulmón y de más del 50 % de las enfermedades cardiovasculares”, informó la web de Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. A continuación, algunas de las enfermedades relacionadas al tabaco.

Cáncer de pulmón

Cáncer de laringe

Cáncer renal o de vías urinarias

Cáncer bucofaríngeo

Enfisema pulmonar

Enfermedad coronaria (angina o infarto de miocardio)

Bronquitis crónica

Gastritis crónica

Accidentes cerebrovasculares (trombosis, hemorragias o embolias)

Úlcera gastrointestinal

Impotencia sexual en el varón

La mencionada fuente, además, indicó que, en las mujeres, hay riesgos adicionales por el consumo de tabaco. Por ejemplo, la probabilidad de padecer un infarto se multiplica por 10, el hecho de que la menopausia se adelanta una media entre 2 y 3 años, y el incremento del riesgo de sufrir osteoporosis.