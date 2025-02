Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la conversación, y esta vez no es por su música, sino por un comentario que soltó en pleno concierto y que muchos han interpretado como una indirecta. Justo cuando los rumores sobre su supuesta separación de Christian Nodal están en su punto más alto, la cantante hizo una declaración que ha dado mucho de qué hablar. Aquí te cuento todos los detalles.

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron oficial su romance, no han parado las críticas y la polémica. Todo arrancó cuando Nodal anunció su ruptura con Cazzu, la madre de su hija Inti, y, apenas unos días después, confirmó su relación con la joven cantante. Como si eso no fuera suficiente, en solo dos meses pasaron del noviazgo al matrimonio, lo que desató aún más comentarios. Muchos no tardaron en señalar a Ángela como la tercera en discordia, generando un sinfín de opiniones sobre su historia de amor.

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar. | Crédito: Giorgio VIERA / AFP

Después de algunas declaraciones poco acertadas de Ángela Aguilar sobre su relación, en las que aseguró que nadie salió lastimado, Cazzu no tardó en responder, desmintiendo sus palabras y dejando claro que ese capítulo en su vida estaba completamente cerrado. La artista argentina decidió enfocarse en su carrera y en su pequeña hija. Sin embargo, aunque parecía que todo había encontrado su rumbo, ahora surge un nuevo motivo de especulación en la historia de Ángela y Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se conocieron en 2018, debido a que el cantante fue invitado a una gira de Pepe Aguilar. | Crédito: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for The Latin Recording Academy

Todo comenzó cuando Ángela Aguilar arrancó el año con su primer concierto en Campeche, México. En medio de su presentación, mientras interactuaba con el público, soltó un comentario que no pasó desapercibido y que rápidamente encendió las alarmas.

Con un tono desenfadado, Ángela Aguilar se dirigió a su público antes de interpretar una canción escrita por su padre. “Levanten la mano todos los mentirosos”, dijo, provocando la reacción de los asistentes. Luego, lanzó una frase que encendió aún más la curiosidad de sus seguidores: “No tiene la culpa el que promete, sino el güey que le cree y le cree. Así que para todos esos güeyes que creen, incluyéndome a mí, va esta canción”. Sus palabras desataron especulaciones, y muchos se preguntan si iban dirigidas a alguien en especial.

Este comentario no tardó en ser interpretado como una posible indirecta para su esposo, Christian Nodal, por parte de algunos medios. ¿Será una pista sobre su relación o simplemente parte del espectáculo? Mientras las especulaciones crecen, Ángela Aguilar y Nodal continúan con sus compromisos profesionales, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas.