Selena Gomez y Benny Blanco están a muy poco de darse el “sí, acepto” y, mientras los detalles de su boda se mantienen bajo siete llaves, un regalo inesperado ya llamó la atención. La organización de defensa de los animales PETA decidió adelantarse con un obsequio que combina lujo y conciencia: una versión vegana del plato favorito del productor musical.

El presente consiste en una canasta con papas fritas, una receta especial de crème fraîche libre de lácteos, cebollín fresco y, como estrella principal, un caviar vegetal de la marca Cavi-art. Todo pensado para que la clásica combinación “chips con caviar” se disfrute sin crueldad animal.

El regalo de PETA a Selena Gomez y Benny Blanco incluyó caviar vegano, papas y una receta especial sin lácteos. | Crédito: PETA

En una carta enviada a la pareja, PETA recordó con humor que Selena ya había declarado en su programa 'Selena + Chef’ que el caviar tradicional no es de su gusto. Por eso, este giro vegano no solo honra el paladar de Benny, sino que también encaja perfectamente con los gustos de la cantante, quien podría terminar diciendo: “I Can’t Get Enough”.

Lisa Lange, vicepresidenta senior de PETA, aseguró que hoy en día cualquier platillo puede adaptarse a una versión vegana: “Este toque compasivo del combo favorito de Benny ayudará a que no haya asesinatos en el edificio cuando él y Selena den el gran paso”, bromeó, haciendo alusión a la serie de la actriz.

Además de lo simbólico, el regalo busca crear conciencia. PETA recordó que los esturiones, peces sacrificados para la producción de caviar, son considerados auténticos “dinosaurios vivientes” que han sobrevivido a extinciones masivas, pero hoy están en peligro debido a esta industria. Apostar por alternativas libres de crueldad, señalan, no solo protege a los animales, también beneficia al planeta y a la salud.

Selena Gomez y Benny Blanco preparan una boda íntima y elegante que promete ser uno de los eventos más comentados del año. | Crédito: AFP / Instagram

Mientras tanto, el misterio sobre la boda sigue intacto. Aunque se sabe que la ceremonia se celebrará este fin de semana en una residencia privada de Montecito, ni siquiera los invitados conocen todavía la dirección exacta. Lo único claro es que la fiesta ya empezó, y con un regalo que redefine el concepto de lujo: aquel que se disfruta sin sufrimiento.

