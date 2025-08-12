Prince Harry y Meghan Markle decidieron continuar su colaboración con Netflix, pero su nuevo contrato es mucho más pequeño que el anterior acuerdo, que se decía era de 100 millones de dólares.

Un informante le dijo al portal Page Six que: “No es mucho. No representa un riesgo para Netflix, pero les ayuda a ambos a mantener su reputación”.

La productora de Harry y Meghan, Archewell Productions, y Netflix anunciaron que firmaron un nuevo contrato de primera opción antes de que termine el actual en septiembre. Con este acuerdo, la pareja tendrá que presentar sus ideas a Netflix. Luego, la plataforma decidirá si quiere comprar los derechos para producir sus proyectos.

Bajo este acuerdo, su productora, Archewell Productions, seguirá presentando proyectos que Netflix podrá aceptar o rechazar. (Foto de Kola SULAIMON / AFP) / KOLA SULAIMON

Los espectadores pueden esperar ver más de la marca de estilo de vida de Meghan, llamada As Ever, en pantalla. La segunda temporada de su serie “With Love, Meghan” se estrenará a finales de agosto. Además, se lanzará un especial navideño en diciembre titulado “With Love, Meghan: Holiday Celebration”, que promete mostrar la tradición y la alegría de las fiestas junto a sus amigos y familiares.

Más adelante este año, Meghan y Harry producirán un documental corto llamado “Masaka Kids, A Rhythm Within”, el cual muestra la vida en un pequeño orfanato en Uganda en donde los niños superan dificultades realizando todo tipo de actividades recreativas. Además, la pareja está trabajando en otros proyectos con Netflix, como la adaptación del libro “Meet Me at the Lake”, de Carley Fortune.

“Estamos orgullosos de extender nuestra asociación con Netflix e incluir la marca As Ever. Mi esposo y yo estamos inspirados por nuestros socios que trabajan con nosotros y nuestro equipo para crear contenido que conecte con personas en todo el mundo y refleje nuestra visión compartida”, declaró Meghan en un comunicado obtenido por el medio citado.

Próximamente, estrenarán la segunda temporada de “With Love, Meghan” y otros documentales, además de desarrollar nuevos contenidos. (Foto: Netflix)

Por su parte, Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, comentó que están felices de seguir trabajando juntos. “Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias conectan con audiencias en todo el mundo”, dijo, mencionando la serie documental de 2022 “Harry & Meghan”, que fue uno de los documentales más vistos de Netflix.

Bajaria también destacó el éxito reciente de “With Love, Meghan” y la rápida venta de los productos de la línea As Ever.

Según Page Six, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, es fanático de la pareja y se reúne con ellos con frecuencia.

Netflix destacó la influencia de la pareja y su capacidad para conectar con la audiencia global. (Foto de TOBY MELVILLE / PISCINA / AFP) / TOBY MELVILLE

Harry y Meghan comenzaron su relación con la plataforma en 2020 con un contrato que se decía era de 100 millones de dólares, aunque en realidad sería más cercano a 20 millones.

Su primera serie, “Harry & Meghan”, alcanzó las 23.4 millones de vistas en los primeros cuatro días, mientras que “With Love, Meghan” logró 5.3 millones de vistas en la primera mitad de 2025, convirtiéndose en el programa culinario más visto en Netflix desde su estreno.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí