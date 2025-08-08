‘Happy Gilmore 2′ ha sido un rotundo éxito desde su estreno en Netflix. Esta película protagonizada por Adam Sandler ha tenido de todo: risas, actuaciones increíbles, cameos inesperados , entre otros. Sin embargo, quiero compartirte un caso de un creador de contenido que se ha vuelto viral por su increíble parecido con el actor. Es más, su similitud fue tal que participó en la cinta como doble.

Se trata de Max Kessler. En sus declaraciones a la revista People, reveló que, desde que tenía 8 años, sus familiares le decían que tenía un asombroso parecido a Adam y no se equivocaron. A sus 32 años de edad, es un fiel reflejo de la juventud del popular comediante.

Esto fue suficiente para despertar el deseo de conocerlo, un sueño que se le hizo realidad. Casualmente, en el tráiler de la película ‘The Do-Over’, el personaje que protagonizaba Sandler se llamaba ‘Max Kessler’, el mismo nombre que el protagonista de esta historia.

Una publicación en Reddit le permitió que Max pudiera conocer a su actor preferido. (Crédito: @therealmaxkessler / @adamsandler / instagram)

Esta coincidencia hizo que realizara una publicación en Reddit y, en cuestión de horas, obtuvo gran repercusión hasta el punto que captó la atención de Adam Sandler. Fue así que la celebridad lo invitó al estreno de la mencionada cinta en el 2016.

“Estaba súper nervioso porque es uno de los mejores comediantes y actores de todos los tiempos, y no lo conocía. Fue divertidísimo. Probablemente fue uno de los mejores momentos que he tenido”, declaró a la revista citada.

Max Kessler jamás imaginó que participaría como doble de Adam Sandler en 'Happy Gilmore 2'. (Crédito: @therealmaxkessler / Instagram)

Casi no participa en ‘Happy Gilmore 2′

Max creyó que esa sería la última vez que tendría cercanía y comunicación con Adam Sandler hasta que sus amistades le avisaron que el equipo de producción de ‘Happy Gilmore 2′ estaba buscando extras. No tuvo intención de participar, pero un mensaje de texto fue suficiente para que cambie de idea.

De esa manera se convirtió en el doble para interpretar a 'Happy Gilmore’ en esta secuela. Para ello, el equipo de producción lo inscribió en clases de actuación y el propio Adam Sandler le brindaba consejos para que imite mejor sus movimientos.

Después de esta experiencia surrealista, Kessler regresó a su trabajo corporativo en Nueva York, pero compartió momentos con su actor preferido. Es más, no cierra la posibilidad de actuar nuevamente. “Esto es una locura”, culminó.

Después de 29 años, Adam Sandler nuevamente interpretó a Happy Gilmore. (Crédito: @adamsandler / Instagram)

