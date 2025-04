Aleska Génesis regresó a La Casa de los Famosos All-Stars pero esta vez, no como participante, sino como la voz de una historia que estremeció a todos. La modelo venezolana reapareció en el foro para contar su verdad sobre su arresto tras ser eliminada del reality y pasar un mes tras las rejas.

“Mi corazón late muchísimo cuando recuerdo ese momento”, confesó visiblemente emocionada. “No es fácil salir de la competencia... tenía cinco meses sin comunicación con nada, y al salir me encontré con un shock emocional enorme”.

Aleska relató que, al abandonar el set tras su salida del programa, se encontró con una escena sacada de una película: “Había muchos policías, muchos oficiales con armas largas esperándome. No me dio tiempo ni de pensar, prácticamente me tuve que entregar a las autoridades”.

Aleska Génesis quedó absuelta de las acusaciones de robo en México. | Crédito: Instagram @aleskagenesis ×

En ese instante, el miedo se apoderó de ella. No entendía qué ocurría ni por qué. Solo pensaba en su familia. “Lo que pasaba por mi cabeza era: ¿cuándo voy a volver a abrazar a mi gente? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me van a llevar a la cárcel de Santa Marta? ¿Realmente me van a llevar allá?”. Pero el temor más profundo era otro: “El mayor miedo que yo tenía era que me desaparecieran y que yo hoy no pudiera estar aquí contándolo”.

Aleska no dudó en calificar aquel episodio como una verdadera pesadilla. “Fue un momento de mucha angustia, no paraba de llorar”. Sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, se aferró a lo único que sentía que podía sostenerla: su fe. “Lo más valioso fue mantener mi fe intacta. Le pedí a Dios que no me dejara sola”.

Aleska Génesis reveló detalles poco conocidos de su arresto en México. | Crédito: Instagram @aleskagenesis ×

Su arresto ocurrió el 10 de marzo, según relató. Pasó un mes detenida por un caso que, asegura, se levantó en su contra con base en mentiras. “Me detuvieron por segunda vez por un mismo caso por el cual ya me habían culpado, siendo yo inocente. Nunca cometí ningún delito, pero me abrieron una carpeta basada en puras mentiras”.

Durante ese mes, recibió amenazas, vivió con miedo constante, pero no se rindió. “A pesar de todo eso, no me quedé callada”, afirmó. Se presentó ante la fiscalía, solicitó protección, y aunque la incertidumbre la acompañó día tras día, su determinación se mantuvo firme.

Aleska Génesis recuperó su libertad tras pasar un mes detenida en México. | Crédito: Instagram @aleskagenesis ×

Finalmente, el 10 de abril, exactamente un mes después de su arresto, se retiraron todos los cargos y el caso fue cerrado. “Justo pasó un mes... y yo creo que todo esto me ha servido de lección”, reflexionó.

Aleska admitió que la experiencia la transformó. “He aprendido a valorar muchas cosas que antes quizás no valoraba. A reconocer mis errores, a crecer como mujer”. Y concluyó con una frase que resonó en todos los que la escuchaban: “Todo lo que nos pasa, por muy malo que sea, siempre nos ayuda a evolucionar como personas. Hoy me siento mucho más fuerte”.